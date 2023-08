Les deux épouses expérimentent la réalisation de peintures sur tissus sous la direction des membres de Vun Art. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - L'épouse du Premier ministre Pham Minh Chinh, Le Thi Bich Tran, et l'épouse du Premier ministre singapourien Lee Hsien Loong, Ho Ching, ont visité lundi après-midi 28 août la coopérative Vun Art dans l'arrondissement de Ha Dong, à Hanoï.



Mme Ho Ching accompagne son mari lors d'une visite officielle du 27 au 29 août au Vietnam, .



Fondé en 2017 par Le Viet Cuong, une personne handicapée, Vun Art est un modèle économique collectif qui préserve et présente la culture traditionnelle, crée des emplois pour les personnes handicapées et protège l'environnement en utilisant les chutes de tissus. Des chutes de tissus en soie sont assemblées pour créer des œuvres d'art vibrantes imprégnées de la culture vietnamienne grâce aux mains habiles et à la créativité de personnes handicapées. En outre, Vun Art propose des cours de formation professionnelle sur la peinture sur tissu pour les personnes handicapées, avec la participation d'éminents peintres vietnamiens.



Les deux dames ont visité l'atelier de production de la coopérative, où les artisans créent des produits artisanaux uniques.



Des artisans ont présenté aux invités un tableau du Président Hô Chi Minh, en cours de finition. Les dames ont été impressionnées par la minutie et la persévérance des artisans dans le processus de création de l'œuvre.



Elles ont également expérimenté la réalisation de peintures sur tissus sous la direction des membres de Vun Art. Les deux épouses ont exprimé leur appréciation pour les œuvres créées par les artisans handicapés de Vun Art, et ont exprimé leur conviction que ce modèle continuera à se développer et à aider davantage de personnes en difficulté à l'avenir. -VNA