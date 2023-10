Lors d'un programme d’échanges et de promotion commerciaux à une délégation d'entreprises vietnamiennes en Allemagne. Photo : VNA Berlin (VNA) – Une délégation d'entreprises vietnamiennes en Allemagne a participé à une Conférence de coopération économique Vienam-Allemagne et à un programme d’échanges et de promotion commerciaux, tenu le 5 octobre en Allemagne sous l'égide de l'Agence de promotion du commerce du Vietnam (Vietrade) en collaboration avec l'Ambassade du Vietnam et le Bureau commercial du Vietnam au pays européen. S'adressant à ces événements avec la participation de plus de 50 délégués d'associations, d'organisations de promotion du commerce et des investissements et d'entreprises des deux pays, Volker Treier, directeur du commerce extérieur à l'Association des chambres de commerce et d'industrie allemandes (DIHK), a déclaré que les partenariats économiques et commerciaux entre les deux pays ont obtenu de nombreux résultats positifs au cours des dernières années, notamment depuis l’entrée en vigueur de l’accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA).

Les entreprises allemandes ont créé environ 50.000 emplois au Vietnam, ce qui montre l'énorme potentiel du marché vietnamien pour les entreprises allemandes qui s'efforcent d'élargir et de diversifier leurs marchés et leurs chaînes d'approvisionnement.

Les domaines de coopération potentiels incluent les énergies renouvelables et la formation professionnelle, a-t-il déclaré, notant que la formation professionnelle contribue à attirer des travailleurs vietnamiens pour résoudre la pénurie de main-d'œuvre qualifiée dans ce pays européen.



L'ambassadeur vietnamien en Allemagne, Vu Quang Minh, a déclaré que le partenariat stratégique entre les deux pays était florissant dans tous les domaines et à tous les niveaux au cours des 12 dernières années, contribuant à doubler le commerce bilatéral et à faire de l'Allemagne un investisseur très important au Vietnam.



Les entreprises allemandes en opération au Vietnam ont également la possibilité d'accéder à d'autres marchés grâce aux nombreux cadres de coopération régionale signés par le Vietnam, a-t-il poursuivi.



L’ambassadeur a espéré que l'Allemagne et le Vietnam puissent bientôt signer un accord-cadre sur la coopération dans le domaine du travail afin de renforcer leur lien dans ce domaine.



Le directeur de Vietrade, Vu Ba Phu, a remarqué que les deux pays ont également signé de nombreux accords visant à fournir une base juridique à la coopération économique.



L’Allemagne est le plus grand partenaire commercial du Vietnam en Europe puisqu’elle représente près de 20% des exportations du Vietnam vers l’UE. Il constitue également une porte d'entrée importante pour les produits vietnamiens vers d'autres marchés européens, a-t-il noté.



Il a affirmé que Vietrade est prête à coordonner avec les autorités allemandes pour aider les entreprises des pays à rechercher des partenaires et à renforcer la coopération.



Le même jour, la délégation des entreprises vietnamiennes a participé à un programme de connexion d'entreprises au centre commercial Dong Xuan de la communauté des Vietnamiens à Berlin.



Chu Tuan Duc, ministre conseiller de l'ambassade du Vietnam en Allemagne, a souligné l'énorme potentiel de coopération des deux pays et a appelé les entreprises vietnamiennes à exploiter les avantages actuels pour entrer sur le marché allemand.



Selon lui, la communauté d’environ 200.000 Vietnamiens avec de nombreuses entreprises prospères en Allemagne constituaient un pont important pour les entreprises vietnamiennes souhaitant accéder à ce marché.-VNA