Lors de la cérémonie de signature. Photo : VNA

Bangkok, 20 septembre (VNA) - Une conférence visant à promouvoir les échanges commerciaux entre les entreprises de la région centre-nord du Vietnam et celles des provinces de Khon Kaen et d'Ubon Ratchathani, dans la région nord-est de la Thaïlande, s'est tenue du 18 au 20 septembre en Thaïlande.Dans le cadre du programme national de promotion du commerce, l'événement a été organisé conjointement par le consulat général du Vietnam à Khon Kaen, le Centre de promotion des investissements, du commerce et du tourisme de la province centrale de Quang Tri et les autorités des provinces de Khon Kaen et d'Ubon Ratchathani. .Le consul général vietnamien Chu Duc Dung a souligné qu'il restait un grand potentiel pour les produits vietnamiens de pénétrer le marché thaïlandais, car ce pays abrite une importante communauté de Vietnamiens d'outre-mer, dont beaucoup possèdent des supermarchés, des magasins de distribution et de fournitures.Il a affirmé que le Consulat général est toujours prêt à accompagner les entreprises vietnamiennes et thaïlandaises dans la promotion de la coopération commerciale dans un esprit d'harmonisation des bénéfices, contribuant ainsi à promouvoir un développement stable des deux pays.Tran Phi Tuong, directeur adjoint du Centre de promotion des investissements, du commerce et du tourisme de la province de Quang Tri et chef de la délégation vietnamienne, a déclaré que les entreprises rejoignant la délégation souhaitaient promouvoir des produits et établir des partenariats, et signer un protocole d'accord et contrats de production, de commerce et de consommation de produits avec des entreprises thaïlandaises.Tran Phi Tuong a exprimé son espoir que les entreprises thaïlandaises partageront des informations relatives au marché et guideront les entreprises vietnamiennes pour qu'elles participent à la chaîne d'approvisionnement de leurs systèmes de supermarchés et de vente au détail.Les autorités des provinces de Khon Kaen et d'Ubon Rachathani ont présenté la géographie, la population et la situation socio-économique des localités thaïlandaises.Le vice-gouverneur de Khon Kaen, Suthep Maneechote, a déclaré que les entreprises, qui sont les principaux moteurs économiques de Khon Kaen, opèrent dans des secteurs importants tels que les énergies renouvelables, les biocarburants et l'énergie solaire.Pendant ce temps, Songluk Woraphai, gouverneur adjoint d'Ubon Ratchathani, a déclaré que la province avait une stratégie visant à se concentrer sur la promotion du potentiel en matière de commerce et d'investissement, ainsi que sur le commerce transfrontalier afin d'accroître la compétitivité.La conférence a offert une bonne opportunité aux autorités locales et aux entreprises des deux parties de se connecter et d'élargir leurs liens commerciaux, renforçant ainsi les liens commerciaux entre les deux pays à l'avenir, a-t-il indiqué.Au cours de leur voyage, les entreprises vietnamiennes ont signé 14 protocoles d'accord de coopération avec des entreprises thaïlandaises. Ils ont également eu des séances de travail avec des associations vietnamiennes, participé à des activités de jumelage d'entreprises et à des foires commerciales et visité un certain nombre de supermarchés et de grands distributeurs à Khon Kaen et Ubon Ratchathani. - VNA