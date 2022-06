Photo d'illustration: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Dans le contexte de mondialisation, l'éducation et la formation jouent un rôle clé dans le processus d'intégration du Vietnam. L’établissement de liens entre entreprises et établissements scolaires contribue à favoriser le développement de ressources humaines hautement qualifiées.



Le Vietnam International Business Connection Club (VIENC) et l’American International School Vietnam ont signé un protocole d'accord de coopération et ont convenu de devenir des partenaires stratégiques intégraux. Les deux parties se coordonneront notamment pour présenter les programmes d'études de l'AISVN auprès des membres du VIENC.



Les deux parties ont promis de faire de leur mieux pour rapprocher les activités d'enseignement, d'apprentissage et de recherche de l'école des recherches, de la production et de la pratique commerciale d’entreprises.



Un autre exemple : le Community College of Medicine and Pharmacy à Hanoï et Amway Vietnam viennent de lancer un programme de formation intensive en soins de beauté. Ce programme est censé fournir une vision complète des soins corporels basée sur les connaissances scientifiques.

Nguyen Tuan Anh, président du conseil d'administration du Community College of Medicine and Pharmacy, a déclaré que ce programme apporterait de nombreuses nouvelles opportunités de coopération, promettant à son école de participer à la chaîne mondiale d’approvisionnement en ressources humaines qualifiées.



Le secteur du tourisme au Vietnam fait face actuellement à un manque de personnel qualifié. Selon Bui Thi Ngoc Hieu, vice-directrice du Service du Tourisme de Ho Chi Minh-Ville, il s’agit d’un grand défi pour le Vietnam mais aussi pour plusieurs autres pays. Selon une enquête menée par le Centre de prévision des besoins en main-d'œuvre et d'information sur le marché du travail de Ho Chi Minh-Ville (FALMI), la demande de main-d'œuvre qualifiée représente 86,47 % de la demande totale de ressources humaines.

Rien qu'à Ho Chi Minh-Ville, il y aurait besoin d'environ 65.000 à 72.000 travailleurs au deuxième trimestre 2022 et de plus en plus de travailleurs qualifiés. -VNA