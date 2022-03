Les hameaux et villages des Cham à An Giang organisent solennellement le mois de jeûne du Ramadan 2022 (1443 calendrier islamique). Le mois du Ramadan 2022 débute du 2 avril au 2 mai.

Le Forum national des politiques pour les jeunes 2022, ayant pour thème "Formation professionnelle pour les jeunes", aura lieu le 30 mars à la Maison de l’Assemblée nationale (AN) à Hanoï.

Les experts internationaux et vietnamiens se sont penchés sur les "Plans nationaux d’action pour les femmes, la paix et la sécurité : expériences internationales et recommandations pour le Vietnam".