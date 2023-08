Les œuvres sont présentées au public au parc APEC. Photo: VNA Les œuvres sont présentées au public au parc APEC. Photo: VNA

Da Nang (VNA) - La cérémonie de remise des prix du concours sur le Japon, avec le thème "Les écoliers de Da Nang s'unissent pour renforcer l'amitié Vietnam - Japon", a été organisée le 19 août par l'Union des organisations d'amitié et l'Association d'amitié Vietnam - Japon de la ville de Da Nang, en collaboration avec le consulat général du Japon à Da Nang.Il s'agit d'une activité dans la série d'événements pour célébrer le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Japon (21 septembre), afin de contribuer à renforcer la compréhension mutuelle et la coopération entre les habitants de Da Nang, en particulier la jeune génération, et le peuple japonais.Le concours de dessin et d'écriture sur le Japon a attiré près de 900 élèves des écoles primaires, collèges et lycées de Da Nang.Le comité d'organisation a décerné 58 prix pour peinture, dont 3 premiers prix, 12 deuxièmes, 15 troisièmes et 28 prix de consolation. Dans la section des écritures, 33 prix ont été distribués, dont 2 premiers, 5 deuxièmes, 11 troisièmes et 15 prix de consolation.