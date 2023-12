Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le ministre de l’Industrie et du Commerce Nguyen Hong Dien a travaillé le 19 décembre à Hanoï avec le directeur chargé de l’investissement et la direction de la société Sirius International Holdings des Émirats arabes unis (EAU) pour discuter des opportunités de coopération et d’investissement au Vietnam.



Le directeur de Sirius International Holdings, Akshay Kumar Mahajan, a déclaré que la visite de travail au Vietnam de sa société avait montré son intérêt et son désir de promouvoir la coopération pratique avec ses partenaires vietnamiens dans les domaines potentiels comme le développement du réseau électrique intelligent, les infrastructures, l'écosystème d'échange de crédit carbone, la connexion au commerce électronique, la monnaie électronique...



Appréciant le voyage d'affaires de Sirius International Holdings, le ministre Nguyen Hong Dien a fourni plus d'informations sur le développement économique du Vietnam en 2023.



Le ministre a annoncé que le Vietnam et les EAU s’étaient fondamentalement mis d'accord sur le contenu des négociations et signeraient bientôt l'Accord de partenariat économique intégral début 2024. Lorsqu'il entrera en vigueur, cet accord devrait contribuer à promouvoir les investissements des entreprises des deux pays.



Sur la base de l'évaluation de la capacité de Sirius International Holdings et du potentiel du marché vietnamien, Nguyen Hong Dien a encouragé Sirius International Holdings à investir et à coopérer avec les entreprises vietnamiennes dans les domaines d'intérêt pour la société, sur la base d'exploiter les opportunités offertes par cet accord de libre-échange. - VNA