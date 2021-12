Un homme accroche le drapeau sur la route principale de la commune de Cu Mgar, district de Cu Mgar, province de Dak Lak du Tay Nguyen. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Au moment où le monde attend le passage au Nouvel an, l’Agence vietnamienne d’information (VNA) a sélectionné pour vous les dix événements nationaux les plus marquants de 2021.

1. Organisation avec succès du 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam

Nguyen Phu Trong, secrétaire général du Comité central du Parti du 13e mandat, président du Vietnam, a prononcé son discours. Photo: VNA

Placé sous la devise « Solidarité - Démocratie - Discipline - Créativité -Développement », le 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam tenu du 25 janvier au 1er février, s’est terminé avec succès. Le Congrès a exprimé la volonté d’édifier un pays prospère et heureux, de promouvoir le grand bloc d'union nationale et d’accélérer de manière intégrale et synchronique l’œuvre de renouveau, d’industrialisation et de modernisation du páy. Le Congrès a fixé les objectifs de développement socio-économique de cinq à dix ans, visant à faire du Vietnam un pays développé à orientation socialiste d’ici 2045.

2. Près de 70 millions d’électeurs dans l’ensemble du pays participant aux élections législatives 2021

Les cadres et les soldats de l'île de Son Ca ont voté pour élire les députés à la 15e Assemblée nationale et les membres aux conseils populaires à tous les niveaux. Photo : VNA

Le 23 mai 2021, 99,6% des électeurs du pays sont allés aux urnes, exerçant leur droit et devoir civiques pour élire 499 députés de la 15e Assemblée nationale ; 3.721 membres des conseils populaires au niveau provincial ; 22.550 membres des conseils populaires au niveau de district et 239.788 membres des conseils populaires au niveau de commune pour le mandat 2021-2026. Les élections se sont déroulées de manière démocratique, légale et sécurisée dans le contexte où tout le système politique, le peuple et l’armée participaient à la lutte contre le COVID-19.

3. Changement de la stratégie dans la prévention et la lutte contre le COVID-19

Un homme attend le bus à une station dans la rue Giang Vo, à Hanoï. Photo : VNA

Face au 4e vague épidémique et à l’apparition du variant hautement contagieux Delta ont détruit tous les résultats de la prévention et de la lutte contre la pandémie, avec le nombre croissant des infectés et des décès dans l’ensemble du pays, notamment dans les localités du Sud. Le Parti et l’Etat ont changé la stratégie de prévention et de contrôle de l’épidémie, passant de l’objectif de «zéro COVID » à celui de « adaptation sûre, flexible et contrôle efficace de l’épidémie ». La mise en œuvre de la Résolution 128/NQ-CP, promulguée le 11 octobre 2021 sur l'adaptation sûre, flexible et le contrôle efficace du COVID-19 dans l’objectif de protéger la santé de la population a permis de contrôler l’épidémie, de relancer progressivement l’économie et de stabiliser la vie de la population.

Au 4e vague épidémique, le Vietnam a enregistré 1.630.851 nouveaux cas, portant le nombre total des infectés du pays à 1.636.455, dont 31.007 décès et 1.229.684 personnes ont été annoncés guéries.

4. Mise en œuvre avec succès de la stratégie vaccinale

Préparer du vaccin anti-COVID-19 pour l'injection. Photo : VNA

Le Parti et l’État ont mobilisé toutes les ressources, avec l'objectif de mettre en œuvre la stratégie vaccinale contre le COVID-19 et d'atteindre dans les meilleurs délais l’immunité communautaire, avec les mesures comme la création d'un fonds des vaccins, l’accélération de la diplomatie vaccinale, la recherche et la production de vaccins dans le pays, la mise en œuvre d’une grande campagne de vaccination jamais vue dans l'histoire. Au 25 décembre, près de 98% de la population de plus de 18 ans ont reçu une dose de vaccin (quatre fois plus par rapport au nombre enregistré en août dernier) et plus de 80%, la deuxième (21 fois plus). La vaccination des adolescents de 12 à 18 ans est déployée rapidement.

5. Publication de cinq documents importants sur l'édification et le réajustement du Parti

Conférence nationale des cadres sur le travail d'édification et de réajustement du Parti. Photo : VNA

Lors de la première année du 13e mandat du Parti, le Comité central du Parti a publié la Conclusion 01-KL/TW du Bureau politique sur la poursuite de la mise en œuvre de la Directive 05-CT/TW du 15 mai 2016 sur le renforcement du mouvement "Étudier et suivre la pensée, la moralité et le style du Président Hô Chi Minh" ; la Conclusion 21-KL/TW du 4e Plénum du Comité central du Parti du 13e mandat sur le "renforcement de l’édification et du réajustement du Parti et du système politique" ; la réglementation No 37-QD/TW sur "ce que les membres du Parti ne doivent pas faire" ; la Conclusion 14-KL/TW sur l'encouragement et la protection des cadres compétents et créatifs ; et la réglementation No 41-QD/TW sur la libération de la fonction et la démission des cadres.

6. La Conférence nationale sur la culture met l'accent sur les ressources endogènes, l'UNESCO continue d'honorer la culture vietnamienne

Le président Nguyen Xuan Phuc, le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue et d'autres dirigeants et anciens dirigeants du Parti et de l'État ont visité l'exposition « La culture éclaire la voie à suivre pour la nation ». Photo : VNA

La Conférence nationale sur la culture visant à mettre en œuvre la Résolution du 13e Congrès national du Parti a défini 6 objectifs concrets et 10 mesures clés, pour continuer à susciter fortement le patriotisme, l'autonomie et l'aspiration au développement du pays ; à préserver l'identité nationale, développer la culture vietnamienne dans la nouvelle période ; mobiliser les grandes ressources endogènes pour atteindre les objectifs de développement du pays d'ici 2030, avec vision à l'horizon 2045. Cet événement a été organisé après la première Conférence nationale sur la culture qui a eu lieu il y a 75 ans (24 novembre 1946 - 24 novembre 2021).

Le 15 décembre, l'Art Xoè Thai a été inscrit par l'UNESCO dans la Liste représentative du Patrimoine immatériel de l'humanité. Le 23 novembre, l'UNESCO a décidé de se joindre en 2022 au Vietnam pour célébrer le 250e anniversaire de la naissance et le 200e de la mort de la poétesse Hô Xuân Huong, ainsi que le 200e de la naissance du poète et enseignant Nguyên Dinh Chiêu.

7. Le Vietnam participe activement aux mécanismes de coopération multilatérale

Le Premier ministre Pham Minh Chinh s'exprime à la 26e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26). Photo : VNA

A la 26e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26), tenue en novembre à Glasgow, au Royaume-Uni, le Vietnam s’est engagé à atteindre "zéro émission nette" d'ici 2050, à réduire 30% du gaz métal en 2030,… ce affirmant une forte volonté politique du Vietnam dans l’accélération de sa restructuration économique et sa résilience au changement climatique.

Le Vietnam a continué de contribuer de manière active et responsable dans le cadre de l'ASEAN, de l'ASEM, de l'APEC, de l'APPF…, et a terminé avec succès le deuxième mandat en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU. Le Vietnam a réélu membre de la Commission du droit international des Nations Unies pour le mandat 2023-2027, et élu membre du Conseil exécutif de l'UNESCO pour le mandat 2021-2025.

8. Grandes fluctuations de l'économie et gros efforts pour maintenir certains piliers de la croissance

Un ouvrier dans la chaîne de montage d'équipements automobile et motocycliste.. Photo : VNA

Au 3e trimestre, le PIB a connu une baisse de 6,17% en variation annuelle, la plus importante réduction depuis que le Vietnam dévoile son PIB trimestriel, et ce en raison de l’épidémie du COVID-19. Les services et la production industrielle dans le Sud ont connu une forte baisse. Jusqu'à 60 % des habitants ont perdu leur emploi ou ont subi une réduction de leurs revenus au troisième trimestre.

L'Assemblée nationale et le gouvernement ont pris de fortes décisions pour relever les difficultés, soutenir les habitants et les entreprises, libérer tous les ressources d'investissement et de production pour réaliser le double objectif de développer l’économie et de contrôler l’épidémie. En conséquence, le Vietnam a atteint et dépassé un certain nombre de ses objectifs économiques importants : recette budgétaire estimée à 1.471. 000 milliards de dongs, soit 9,5% de plus que l'estimation et 3% de plus que l'objectif du gouvernement ; exportations ayant dépassé le cap de 335 milliards de dollars ; excédent commercial d'environ 3 milliards de dollars. Le Vietnam est devenu un pays enregistrant un excédent commercial pendant 6 années consécutives. Les IDE ont atteint plus de 29 milliards de dollars. Le secteur agricole a continué d'être un pivot solide de l'économie avec un taux de croissance de 2,8 %.

9. Mise en service officielle du système de bases de données nationales sur la population

Prélever des échantillons d'empreintes digitales pour délivrer de cartes d'identité électronique. Photo : VNA

La mise en service officielle depuis le 1er juillet dernier du système de bases de données nationales sur la population constitue une base importante pour le développement de l'e-gouvernement vers le gouvernement numérique et la société numérique.

Avec l'achèvement de l'objectif de délivrer de cartes d'identité électronique, c'est la première fois que les informations sur les citoyens vietnamiens sont normalisées, numérisées et introduites dans un système au service de la gestion de l'État ainsi que lors des transactions des agences, organisations et des particuliers.

10. Le sport vietnamien a réalisé des exploits impressionnants dans un contexte difficile

L'équipe vietnamienne est entrée pour la première fois dans le tour final des éliminatoires asiatiques de la Coupe du monde 2022.. Photo : VNA

L’équipe nationale de football est entrée, pour la première fois dans l’histoire, dans le tour final des éliminatoires asiatiques de la Coupe du monde 2022.

En se qualifiant deux fois consécutivement pour les 8es de la finale de la Coupe du monde de futsal, la sélection vietnamienne est entrée dans l’histoire du football asiatique.

Le power-lifter vietnamien Lê Van Công a remporté la médaille d'argent pour le Vietnam lors des Jeux paralympiques 2021 au Japon.

Nguyên Thi Thu Nhi a vaincu la Japonaise Etsuko Tada pour décrocher le titre WBO dans la catégorie poids paille, devenant ainsi la première Vietnamienne à remporter ce titre dans cette catégorie. - VNA