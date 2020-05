D'anciens combattants se réjouissent de la journée de célébration (Photo: Agence de presse de Moscou)

Hanoi, 8 mai (VNA) - Le secrétaire général du Parti et président du Vietnam Nguyen Phu Trong a envoyé une lettre de félicitations au président russe Vladimir Vladimirovitch Poutine à l'occasion du 75e anniversaire du jour de la victoire sur le fascisme dans la Grande Guerre patriotique (9 mai 1945 - 9 mai 2020).La lettre de félicitations a dit notamment : "La victoire de la lutte contre le fascisme il y a 75 ans est un jalon brillant dans l'histoire de l'humanité et l'une des plus grandes victoires du 20e siècle qui a une grande stature et une signification profonde à l'époque. L'armée soviétique héroïque et les gens n'ont pas épargné leur sang et leurs os, et se sont sacrifiés pour briser le complot de guerre d'Hitle et le rêve de domination mondiale, sauvant l'humanité de la catastrophe fasciste. La victoire de l'Union soviétique et de ses alliés a créé une cascade révolutionnaire de libération nationale sur tous les continents, secouer et abattre progressivement le système colonial de l'impérialisme et du colonialisme en Asie, en Afrique et en Amérique latine.«Alimenté par cette victoire historique, le peuple vietnamien s'est uni pour mener le soulèvement général pour s'emparer du gouvernement, faisant la glorieuse victoire de la Révolution d'Août en 1945, donnant naissance à la République démocratique du Vietnam, ouvrant l'ère de l'indépendance nationale et du socialisme.«Le peuple vietnamien se souvient toujours et est reconnaissant de la grande aide impartiale et sincère que le peuple de l'ex-Union soviétique et de la Russie lui a apportée au cours des années de lutte pour l'indépendance et la réunification nationale, ainsi que dans la construction nationale et le développement socioéconomique.«Surmontant de nombreuses difficultés et défis tout au long du parcours historique, avec la solidarité et l'esprit de coopération égale et gagnant-gagnant, le partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et la Russie a été constamment renforcé et promu, apportant des contributions importantes au développement dans chaque pays, pour le bien des deux peuples ainsi que pour la paix, la stabilité et la prospérité dans la région et dans le monde.«2020 est une étape importante lorsque le Vietnam et la Russie célèbrent le 70e anniversaire des relations diplomatiques. C'est également une année où tous les pays du monde sont confrontés à des défis sans précédent car ils doivent faire face à la pandémie de COVID-19. Je crois que le Vietnam et la Russie travailleront avec d'autres nations pour renforcer la solidarité et promouvoir la coopération internationale, avec la volonté de faire reculer et de contrôler l'épidémie sous peu et de surmonter cette période difficile ».À cette occasion, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a envoyé une lettre de félicitations à son homologue russe Mikhail Vladimirovich Mishustin, tandis que le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh a fait de même avec le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Viktorovitch Lavrov. -VNA