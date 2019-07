Le navire-école Kojima de la Garde côtière du Japon. Photo: VNA

Da Nang (VNA) – Le vice-président du Comité populaire de la ville centrale de Da Nang, Ho Ky Minh, a reçu jeudi les membres d'équipage du navire-école Kojima des Garde-Côtes du Japon, qui effectue une visite de quatre jours dans cette ville vietnamienne.

Ho Ky Minh a déclaré que cette visite avait contribué à resserrer la coopération fructueuse entre les garde-côtes vietnamiens et leur homologue japonais dans le but de garantir la sécurité et la sûreté maritimes dans la région.

Cette visite a également permis aux deux parties de partager leurs expériences, de renforcer les échanges et la coopération, ainsi que de resserrer la compréhension mutuelle, a-t-il annoncé.

Le colonel Hironobu Tonozaki, capitaine du navire-école Kojima, a déclaré que Da Nang était la dernière escale de Kojima, soulignant que le Japon avait toujours prêté attention au développement de ses relations avec le Vietnam.

À cette occasion, la délégation japonaise va rencontrer des dirigeants du Commandement de la 5e zone militaire, de la 2e zone des Garde-côtes du Vietnam et du Centre de coordination pour la recherche et le sauvetage en mer pour la 2e zone.

La visite du navire-école Kojima vise à approfondir la coopération entre le Vietnam et le Japon dans la défense.

Le navire-école Kojima fait 115 m de long et 14 m de large. Il a un tonnage de 3.000 tonnes. Il s’agit de sa 4e visite à Da Nang depuis 2013. -VNA