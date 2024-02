New York (VNA) - La Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU a organisé jeudi 8 février une rencontre cordiale avec des experts vietnamiens travaillant dans les organes de l’ONU à New York, à l’occasion du Nouvel An lunaire (Têt), la plus grande fête du Vietnam.

L’ambassadeur Dang Hoàng Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU pose avec les experts vietnamiens travaillant pour les organes de l’ONU à New York. Photo : VNA



Dans son discours, l’ambassadeur Dang Hoàng Giang, chef de la mission, a exprimé son appréciation pour les contributions des experts vietnamiens aux activités de l’ONU en général, ainsi que pour leur camaraderie et leur coopération avec la mission à plusieurs égards ces derniers temps.

Le diplomate a souligné que dans le contexte de nombreuses difficultés et défis dans le monde, le travail des affaires étrangères du Vietnam, y compris la diplomatie multilatérale et l’intégration internationale, continue d’être un point positif, contribuant activement à accroître la réputation et la position du Vietnam sur la scène internationale.

Il a exprimé l’espoir que les experts vietnamiens, quel que soit le poste qu’ils occupent, continueront également à bien jouer leur rôle de représentation de l’intelligence et de l’identité vietnamiens auprès de l’ONU, tout en maintenant des liens et une coordination étroits avec la mission, notamment dans la mise en œuvre efficace des programmes et projets de l’ONU, réalisant les objectifs de développement durable, ainsi que dans les affaires communautaires et publiques avec le pays hôte.

Les experts vietnamiens ont affirmé qu’ils accompagneraient et soutiendraient toujours la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU dans l’accomplissement de toutes les tâches assignées.

Actuellement, environ 20 experts vietnamiens travaillent pour des agences de l’ONU telles que l’UNICEF), le PNUD, le FNUAP et le Secrétariat de l’ONU. – VNA