La directrice générale de VNA Vu Viet Trang et le président de l'agence de presse Prensa Latina Luis Enrique Gonzalez Acosta échangent un document de signature de la coopération entre les deux agences de presse. Photo : VNA

Lors de la séance de travail entre les deux agences de presse. Photo : VNA

Hanoï, 31 octobre (VNA) - La directrice générale de l'Agence vietnamienne d’Information (VNA), Vu Viet Trang, a eu le 30 octobre une séance de travail à Hanoï avec le président de l'agence de presse cubaine Prensa Latina (PL), Luis Enrique Gonzalez Acosta.Recevant le dirigeant du PL, Vu Viet Trang a informé l'invité de la situation de la VNA et de ses orientations de développement vers une agence de presse multimédia jouant un rôle clé dans le système de presse du Vietnam.Se réjouissant des résultats de la coopération entre les deux agences de presse au cours des quatre dernières décennies, la responsable de la VNA a affirmé que les deux parties avaient bénéficié d'un partenariat étroit sur la base de la solidarité et de l'amitié Vietnam-Cuba établies par le président Ho Chi Minh et le dirigeant cubain Fidel Castro.Dans la période actuelle, ils devraient continuer à renforcer la coopération et à mettre en œuvre de nouveaux projets de coopération, a-t-elle déclaré.Pour sa part, le dirigeant du PL a remercié la VNA pour son soutien dans tous les domaines depuis que les deux agences de presse ont établi leur partenariat en 1966, et s'est engagé à continuer à soutenir le bureau de représentation de l'agence vietnamienne d’Information à Cuba et à aider le bureau de représentation de VNA à Cuba et Vietnam Illustré à améliorer la qualité de la version espagnole.Les deux parties ont passé en revue leurs programmes de coopération depuis 2020 dans divers domaines, convenu de l'importance de leur coopération et réaffirmé que le partenariat avait contribué à renforcer la compréhension mutuelle et l'amitié traditionnelle entre les deux pays.Les dirigeants des deux agences de presse ont convenu de reprendre les échanges annuels de haut niveau à partir de 2023 après deux ans d'interruption en raison de la pandémie de COVID-19. Vu Viet Trang a invité le dirigeant du PL à se rendre au Vietnam à l'occasion du 50e anniversaire de la visite historique du dirigeant cubain Fidel Castro au Vietnam (septembre 1973-2023).Les deux parties ont accordé une grande importance à la coopération bilatérale dans l'impression et la distribution de Vietnam Illustré dans la région latino-américaine au fil des ans, et ont convenu de signer un nouvel accord de coopération dans ce domaine l'année prochaine.La VNA a salué les contributions des experts de PL dans l'amélioration de la qualité des informations sur le service extérieur en espagnol de la VNA ainsi que dans la formation des jeunes rédacteurs et rédactrices de la VNA. Les dirigeants des deux parties ont convenu de prolonger le mandat des experts du PL au Vietnam à deux ans au lieu d'un an.Ils travailleront ensemble pour organiser une exposition de photos au Vietnam pour marquer le 50e anniversaire de la visite du dirigeant cubain Fidel Castro au Vietnam, le PL envoyant des photos à la VNA pour affichage.