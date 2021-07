Hanoi (VNA) – L’Assemblée nationale a décidé vendredi 23 juillet, à l’unanimité des 470 députés présents, de maintenir la structure actuelle du gouvernement pour le mandat 2021-2026. Les élus ont fait le choix de la stabilité qui, d’après eux, devrait permettre à l’exécutif de poursuivre la lutte contre la pandémie de Covid-19 et la relance économique, ce qu’il a commencé à faire au cours du premier semestre de 2021.

La 15e Assemblée nationale a ouvert le 20 juillet à Hanoi sa première session. Photo: VNA



Le gouvernement garde donc sa structure actuelle: 18 ministères et quatre organes bénéficiant d’un statut ministériel.

Les chiffres sont parlants...

Malgré les impacts de la 4e vague épidémique, les indicateurs du premier semestre restent positifs. Le PIB a augmenté de 5,64%, l'indice des prix à la consommation n’a progressé que de 1,47% et les recettes budgétaires ont atteint 58,3% de ce qui était prévu... De l’avis de Hoàng Van Cuong, député de la ville de Hanoï, ces chiffres parlent d’eux-mêmes. Cependant, s’il veut maintenir ces performances pour le reste de l’année, le gouvernement devra contenir rapidement l’épidémie et en faire sa priorité du moment, a-t-il précisé.

S’exprimant en qualité de député de la province de Trà Vinh, Trân Quôc Tuân a noté que cette croissance du PIB de 5,64% était plus élevée que celle d’autres pays de la région. Il a également fait remarquer que les investissements avaient augmenté de 7,2% au premier semestre. Le rebond de l’économie vietnamienne se confirme donc, et ce malgré la dégradation sanitaire, ce qui devrait faire du Vietnam une destination de choix pour les investisseurs étrangers dans les temps à venir, a-t-il souligné.

Dans son rapport sur la mise en œuvre du plan de développement socio-économique au cours des 6 premiers mois de 2021, le président de la Commission économique de l’Assemblée nationale Vu Hông Thanh a adressé un satisfecit au gouvernement.

«La Commission économique salue l'efficacité des mesures prises par le gouvernement pour soutenir les entreprises impactées par l'épidémie et relancer l’économie tout en garantissant la sécurité sociale», a-t-il dit.

L’Assemblée nationale décide le 23 juillet, à l’unanimité des 470 députés présents, de maintenir la structure actuelle du gouvernement pour le mandat 2021-2026. Photo: cand.com.vn

Vers une meilleure gouvernance

Compte tenu des acquis obtenus par le gouvernement au premier semestre de l’année, le maintien de son actuelle structure s’impose. Certains députés lui ont néanmoins adressé des recommandations. Pour Hoàng Van Cuong, de la délégation parlementaire de Hanoï, les instruments financiers doivent être mieux utilisés au cours du dernier semestre.

Nguyên Ngoc Bao, le vice-président de la Commission économique de l’Assemblée nationale, a de son côté appelé le gouvernement à mieux accompagner les entreprises touchées par la crise sanitaire.

«La banque d’État doit prendre des mesures plus appropriées pour que les flux de capitaux profitent aux secteurs de production et de commerce qui en ont vraiment besoin. Cela est vital, aussi bien pour garantir une croissance durable que pour soutenir les entreprises durement impactées par la pandémie», a-t-il déclaré.

La 4e vague épidémique frappe de plein fouet le Sud du Vietnam. Le delta du Mékong et en particulier Hô Chi Minh-Ville, la locomotive économique du pays, traversent une crise sanitaire sans précédent. Evidemment, on ne change pas de capitaine en pleine tempête. La stabilité est nécessaire au gouvernement. Elle va lui permettre de concentrer tous ses efforts et toutes ses ressources dans la lutte contre l'épidémie et la reprise économique. – VOV/VNA