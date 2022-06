Le député Hoang Van Cuong (Hanoï). Photo: VNA



Hanoï (VNA) – L’Assemblée nationale a discuté le 14 juin au matin du projet de loi sur la mise en œuvre de la démocratie à la base.



La majorité des députés se sont accordés sur la nécessité de ce projet de loi important.



Selon le député Hoang Van Cuong (Hanoï), si la mise en œuvre de la démocratie à la base est bien menée, afin que les gens puissent connaître les activités des agences de gestion publique dans l'utilisation des ressources publiques, dans la prise de décisions relatives à la population, il sera certain que les gens apporteront nombre d’idées et avis pour de meilleures décisions.



En donnant des explications, la ministre de l’Intérieur, Pham Thi Thanh Tra, a indiqué qu’il s’agissait d’un projet de loi difficile avec un public large et diversifié.

La ministre de l’Intérieur, Pham Thi Thanh Tra. Photo: VNA





L'approche et la conception de ce projet de loi se sont basées sur le rôle central du peuple, a-t-elle affirmé, ajoutant que le projet de loi avait été élaboré pour institutionnaliser la devise "les gens savent, les gens font, les gens discutent, les gens examinent, les gens surveillent, les gens profitent".



Ce projet de loi étant lié à de nombreuses lois en vigueur, il est nécessaire d'assurer la cohérence et la synchronisation, a souligné la ministre.



Le ministère de l’Intérieur étudieront profondément les avis et idées des députés et continueront de travailler en étroite collaboration avec les autres organes compétents pour compléter le projet de loi, a-t-elle déclaré.-VNA