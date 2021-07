Des députés en séance plénière le 25 juillet. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Dans le cadre de sa première session, l’Assemblée nationale travaille le 25 juillet sur les résultats du plan de développement socio-économique et le budget d’Etat au premier semestre, ainsi que les mesures à prendre au second semestre.



Le plan quinquennal de développement socio-économique pour 2021-2025, qui inclut le renforcement de la prévention et du contrôle du COVID-19 dans les temps à venir, est également au menu.



Les séances de travail du 25 juillet sont retransmises en direct à la télévision et à la radio. Lors des discussion, des membres du gouvernement prendront la parole pour expliquer et clarifier les problèmes soulevés par des députés.



Lors de la séance de l'après-midi, l'Assemblée nationale va voter une Résolution sur son programme de supervision en 2022.-VNA