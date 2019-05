Des députés travaillent en groupe. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Les députés ont continué de travailler en séance plénière mercredi 29 mai à Hanoï sous l’égide de la présidente de l’Assemblée nationale (AN) Nguyen Thi Kim Ngan, dans le cadre de la 7e session de l’AN de la 14e législature.

Ils ont examiné des documents et des rapports sur de nombreuses questions.

Ils ont écouté le ministre du Plan et de l'Investissement, Nguyen Chi Dung, et le président de la Commission des finances et du budget de l'AN présenter les documents sur la répartition du budget de l'État et de la somme de 10.000 milliards de dongs (430 millions USD) en provenance de l'ajustement du capital de grands projets nationaux.



La vice-présidente, Dang Thi Ngoc Thinh, a présenté un document concernant la participation du Vietnam à la Convention No98 sur le droit d’organisation et de négociation collective de l’Organisation internationale du Travail.

Les députés ont également écouté le ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, Dao Ngoc Dung, et le président de la Commission des affaires sociales Nguyen Thuy Anh présenter des documents concernant le Code du travail (amendée).



Sous l’égide du vice-président de l’AN, Uong Chu Luu, les députés ont donné leurs avis sur le projet de Loi sur l'exécution des jugements civils (amendée).



Lors les débats en groupe, ils ont donné leurs suggestions sur l’utilisation du capital engagé pour le plan d’investissement public pour le moyen terme durant la période 2016-2020.



Dans l’après-midi, ils ont continué à travailler en groupe pour débattre de la participation du Vietnam à la Convention No98 et du projet de Code du travail (amendée).



Jeudi 30 mai, les députés devraient participer à une séance plénière pour évaluer la mise en œuvre du plan de développement socio-économique et du budget de l'État en 2018 et au cours des premiers mois de 2019. - VNA