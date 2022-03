Hanoi (VNA) - Le Comité permanent de l’Assemblée nationale a adopté mercredi 23 mars une résolution sur les taux de la taxe de protection de l’environnement sur le pétrole, l’huile et les lubrifiants, qui sera effective du 1er avril au 31 décembre 2022.

Le ministre des Finances Hô Duc Phoc lors de la réunion du Comité permanent de l’Assemblée nationale. Photo : VNA

En vertu de la résolution, le taux de taxe sur l’essence sera réduit de 2.000 dôngs (0,087 dollars) le litre ; et les tarifs du diesel, du mazout et du lubrifiant baisseront de 1.000 dôngs le litre, de la graisse de 1.000 dôngs le kilo et du kérosène de 700 dôngs le litre.

La taxe sur le kérosène, qui avait été abaissée de 1.500 dôngs le litre auparavant, reste inchangée.

Les taux de la taxe de protection de l’environnement sur le pétrole, l’huile et les lubrifiants seront mis en œuvre conformément à la résolution n°579/2018/UBTVQH14 du Comité permanent de l’Assemblée nationale à compter du 1er janvier 2023.

Plus tôt, le ministre des Finances Hô Duc Phoc a souligné qu’il est crucial de publier la résolution, expliquant que la flambée des prix du pétrole et du gaz exercera une pression sur la production, les affaires et la consommation.

Le président de la Commission financière et budgétaire de l’Assemblée nationale, Nguyên Phu Cuong, a déclaré que la plupart des membres de sa commission partageaient l’opinion selon laquelle la réduction vise à stabiliser rapidement le marché du pétrole au milieu de la pénurie d’approvisionnement, contribuant à la reprise socio-économique et au développement après l’épidémie de Covid-19, et à assurer l’harmonie des intérêts des particuliers, des entreprises et de l’État.

Certains ont suggéré que le gouvernement renforce la gestion et l’inspection des opérations des détaillants de pétrole et de gaz, a-t-il ajouté.

Le président de la Commission économique de l’Assemblée nationale, Vu Hông Thanh, a pour sa part proposé d’utiliser d’autres outils comme les tarifs d’exportation et d’importation et la taxe spéciale à la consommation sur le long terme.

Dans son allocution, le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê, a salué la proposition du ministère des Finances sur cette réduction pour soutenir les habitants et les entreprises face à la hausse des prix mondiaux du pétrole.

Le vice-président de l’Assemblée nationale, Nguyên Duc Hai, a suggéré au gouvernement de consolider les réglementations sur la gestion des prix du pétrole et du gaz, de revoir et d’ajuster les frais et taxes applicables, d’augmenter la capacité de réserve nationale et d’utiliser raisonnablement le fonds de stabilisation des prix du pétrole. – VNA