Son La (VNA) - La deuxième édition du programme «Couleurs de Son La et du Nord-Ouest» a débuté vendredi soir à Hanoï.

Cérémonie de l'ouverture de la deuxième édition du programme «Couleurs de Son La et du Nord-Ouest» à Hanoi. Photo : VNA

La vice-présidente permanente du Comité populaire provincial de Son La, Trang Thi Xuan, a déclaré qu'il s'agissait également d'une opportunité de connecter les produits culturels et touristiques, contribuant à promouvoir les liens et le développement du tourisme à Son La, de la région du Nord-Ouest avec l'ensemble du pays et à l'étranger.

L'événement vise à promouvoir les potentiels et les forces, à attirer les investissements, à créer des produits touristiques uniques, à créer une nouvelle étape de développement pour l'économie touristique de Son La et de la région du Nord-Ouest, contribuant à consolider et à renforcer les liens et la coopération entre la province de Son La et Hanoï, a-t-elle souligné.

Photo : VNA

Outre des spectacles sur scène, les visiteurs ont encore droit à des spectacles de rue et des jeux traditionnels. Ils peuvent également voir des artisans fabriquer des instruments de musique traditionnels et en jouer.

Dans cet espace touristique situé dans le quartier piéton de Hanoï, près du lac Hoàn Kiêm, il y a encore des expositions de produits agricoles, de photos et de publications.

Des agences de voyage présentent leurs nouveaux circuits et plusieurs séminaires touristiques sont également prévus, jusqu’au 23 octobre. - VNA