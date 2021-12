Hanoi (VNA) – L’épreuve « Costume national » à Miss Univers est toujours l'un des spectacles les plus attendus à ce concours de beauté. Les belles présentent leurs couleurs nationales à travers des costumes allant des plus élégants et simples aux plus sophistiqués.

H’Hen Niê en costume costume national baptisé «Bánh mì». Photo : VNA

Au cours de ces dernières années, le costume national des belles vietnamiennes représentant le Vietnam à Miss Univers a connu des changements originaux. Les stylistes ont créé de nouveaux costumes pour promouvoir la culture culinaire vietnamienne auprès des amis du monde entier.

En décembre 2018, Miss H'Hen Niê a participé à l’épreuve «Costume national» avec plus de 90 concurrentes d'autres pays et territoires. Lors de cette épreuve, la tenue inspirée du « Banh mi » de H'Hen Niê a impressionné des membres du jury et un grand nombre de téléspectateurs nationaux et étrangers.

Ce costume est conçu sur la base du sandwich vietnamien, une spécialité célèbre et appréciée des amis internationaux. En particulier, sous la représentation de la belle d’origine du groupe ethnique minoritaire Ê Dê, ce costume national revêt des significations plus particulières que jamais.

Le costume « Bánh mì » a également été sélectionné par la fanpage de Miss Univers comme l'un des quatre costumes avec l'histoire la plus impressionnante. Même des journaux internationaux ont publié des photos de H'Hen Niê et de la robe « bánh mì », et la tenue est également entrée dans le Top des costumes les plus « exotiques » et « impressionnants » votés par le public.

Le New York Post a sélectionné l'image de H'Hen Niê portant le costume « Banh mi » comme photo remarquable. Ce site d'information décrit également la tenue : « Parmi les 94 candidates, il y a des costumes impressionnants. Miss Vietnam porte un costume avec une corbeille à « banh mi », symbole typique et populaire, garni de la viande de porc et des légumes.

Par ailleurs, le costume « Banh mi » a également été sélectionné par le site de beauté Missosology pour figurer dans le top 10 des tenues impressionnantes. Le magazine Vogue a également publié de nombreuses photos de Miss H'Hen Niê en tenue « banh mi » avec de nombreux compliments.

Le costume « Café filtre au lait glacé » porté par Hoàng Thuy à Miss Univers 2019 est très apprécié pour ses éléments de performance et ses effets inattendus sur scène. Inspiré par la culture vietnamienne de la consommation de café filtre, le designer a créé une tenue représentant un filtre et une cuillère géant combiné avec des perles de verre, symbolisant le flux de café.



Le costum « Ai tet hông » qui sera porté par Kim Duyên représentant le Vietnam à Miss Univers 2021 est inspiré d’une spécialité réputée de la culture gastronomique de Cân Tho, pays natal de Kim Duyên, qui est le plat « Banh tet lá cẩm » (gâteau cylindrique).

Le « Banh Tet lá cẩm » est un gâteau traditionnel indispensable des Vietnamiens à l’occasion du Têt (Nouvel An lunaire), en particulier des gens du Sud.

« Le costume national « Ai tet hông » présente le gâteau du Têt familier des gens du Sud pendant le Têt traditionnel, la fierté de la beauté de la culture culinaire de Cân Tho, ma ville natale. C'est une opportunité précieuse de présenter la beauté de la culture culinaire vietnamienne à des amis internationaux », a confié Kim Duyên. – NDEL/VNA