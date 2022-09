L’ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – L’ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies, a affirmé que les relations entre le Vietnam et l’ONU apporteraient des avantages substantiels non seulement au Vietnam mais aussi à la région et au monde.

Depuis l’adhésion du Vietnam à l'ONU en 1977, les relations Vietnam-ONU se sont de plus en plus développées, a déclaré l’ambassadeur, lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).

Le diplomate a également rappelé les aides accordées par les Nations Unies au Vietnam pendant la période de reconstruction d'après-guerre et dans le processus de développement socio-économique.

Actuellement, l’ONU est toujours un partenaire de premier plan, aidant le Vietnam à mettre en œuvre les Objectifs de Développement durable, à garantir le bien-être social, à réduire la pauvreté et à s’adapter au changement climatique, a-t-il affirmé.

De son côté, le Vietnam a contribué activement à renforcer le rôle des Nations Unies, à développer le système juridique international, à élaborer des normes internationales, pour une société équitable et développée, ainsi que pour assurer la paix et la sécurité du monde.

Avec une politique étrangère d'indépendance, d'autonomie, de multilatéralisation et de diversification des relations internationales, et étant un membre actif et responsable de la communauté internationale, le Vietnam a contribué activement aux activités de l’ONU et l’ONU a également accordé des aides au Vietnam. Il s'agit d'une relation à double sens qui apportera des avantages très pratiques non seulement au Vietnam mais aussi à la région et au monde, a-t-il souligné.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontre la secrétaire générale adjointe des Nations Unies, Amina J. Mohamed, à New York en mai 2022. Photo: VNA

Contribuer à l'œuvre commune des Nations Unies ainsi qu’aux activités d’autres forums multilatéraux, ou plus spécifiquement, à la promotion de la paix, de la stabilité et du développement dans la région et dans le monde, est aussi assurer un environnement pacifique, stable et favorable au développement de notre pays, a indiqué l’ambassadeur Dang Hoang Giang.

Pour faire face à des défis dans le monde actuel, l’ambassadeur Dang Hoang Giang a souligné l’importance de maintenir un environnement de paix et de stabilité dans la région et dans le monde ainsi que de promouvoir le développement durable et inclusif.

Il faut maintenir la solidarité, promouvoir les valeurs et le rôle du droit international dans le règlement des questions mondiales, a-t-il indiqué. -VNA