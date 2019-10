Les joueurs concourent lors de la première journée du championnats d'échecs d'Asie du Sud-Est 2019. Photo: VNA



Bac Giang (VNA) - Les championnats d'échecs d'Asie du Sud-Est 2019 ont débuté le 28 octobre dans la ville de Bac Giang, ville éponyme du Nord.

Cette compétition réunit des joueurs et joueuses de cinq pays de l'Asie du Sud-Est que sont le Vietnam, le Laos, le Myanmar, l’Indonésie et les Philippines. Ils concourent en jeu standard, rapide et blitz.

De nombreux joueurs excellents du Vietnam y participent dont Vo Kim Phung, Hoang Thi Bao Tram, Nguyen Thi Thanh An, Nguyen Thi Mai, etc.

Dans son discours d’ouverture, le directeur du Service provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme Tran Minh Ha, également chef du comité d’organisation, a souligné que ces championnats tenus du 25 octobre au 3 novembre étaient l’occasion pour les joueurs vietnamiens comme étrangers d’améliorer leurs acquis, d’échanger et de renforcer leur solidarité.

Les championnats d'échecs d'Asie du Sud-Est 2019 sont organisés conjointement par le Département général de l'éducation physique et des sports, la Fédération des échecs du Vietnam et le Service provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme. -VNA