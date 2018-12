Photo: internet



Quang Ninh (VNA) – Les championnats d’Asie juniors élargis de xiangqi Vietnam 2018 auront lieu du 15 au 20 décembre dans la ville d’Ha Long, province de Quang Ninh (Nord).



A ce jour, une centaine de joueurs de cinq équipes venues de Chine, de Taïwan (Chine), de Singapour et du Vietnam se sont inscrits à ce tournoi. Parmi eux, Dinh Tran Thanh Lam, Dinh Huu Phat (Ho Chi Minh-Ville), Dao Thi Thuy Tien (Quang Ninh), Nguyen Minh Hao (Hanoï), Huang Xiao Hang, Zhou Bo Liang, Min Ren Diao Feng (Chine), Lou Ling Ke, Lee Han Wei (Singapour), Kam Kin Hei, Sou Chon Hou (Macao), Qiu Zhi Jian, Xie Wen Yu (Taïwan), etc.



Il s’agit du premier tournoi international organisé par la Fédération de xiangqi du Vietnam et s’inscrivant dans le cadre du réseau de la Fédération d’Asie de xiangqi.



L’Association de xiangqi du Vietnam a été fondée en 1965, mais elle ne fait partie de la Fédération mondiale de xiangqi que depuis 1993. En novembre 1994, elle a adhéré à la Fédération d’Asie. En mai 2018, la Fédération de xiangqi du Vietnam a vu le jour dans le but de développer la pratique de ce jeu dans l’ensemble du pays.



Le xiangqi ("co tuong" en vietnamien) est un jeu très populaire dans les pays asiatiques. Il symbolise l'affrontement de deux armées et la victoire s'obtient par mat du roi adverse. Il se joue sur un tableau rectangulaire de neuf lignes verticales sur 10 lignes horizontales, avec 16 pièces par joueur qui sont placées aux intersections des lignes. Les deux camps sont le rouge (ou blanc) et le noir (ou bleu). Une "rivière", qui limite les déplacements autorisés de certaines pièces, sépare les deux camps. -VNA