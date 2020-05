Hanoi (VNA) - Les pluies torrentielles, les orages, les tornades ont provoqué des pertes économiques estimées à 83,5 milliards de dongs (plus de 3,6 millions de dollars) dans 10 provinces du Nord.

Des tourbillons arrachent les toits des maisons de la commune de Phu Lac, district de Cam Khe, province de Phu Tho. Photo: VNA

Les provinces touchées sont Ha Giang, Lao Cai, Cao Bang, Son La, Yen Bai, Thai Nguyen, Bac Kan, Hoa Binh, Phu Tho (Nord) et Nghe An (Centre), selon le Bureau permanent du Comité de pilotage national pour la prévention et le contrôle des catastrophes naturelles.

Les catastrophes naturelles ont fait un mort à Phu Tho et en ont blessé 16 autres.



Ils ont provoqué l'effondrement de 44 maisons, a fait sauter les toits de 6.728 maisons et 83 écoles, détruit 1.703 hectares de riz et autres cultures, 48 ha d'arbres fruitiers et 932 ha de plantes industrielles; et tué 3.650 têtes de volaille.

Le bureau a été prié de surveiller de près l'évolution des catastrophes naturelles, de gérer et de prendre rapidement des mesures pour aider les localités à surmonter les conséquences, ce qui aide les populations à stabiliser leur production.-VNA