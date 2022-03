Hanoi (VNA) – L’hôpital de campagne de niveau 2 n°3 du Vietnam à la Mission de maintien de la paix des Nations unies au Soudan du Sud (UNMISS) a organisé samedi 26 mars la 10e opération de coordination civilo-militaire (CIMIC) à Bentiu, au Soudan du Sud, selon le Département de maintien de la paix du Vietnam.

Des membres de l’hôpital de campagne de niveau 2 n°3 du Vietnam. Photo : NVCC



Les Casques bleus vietnamiens ont initié les populations locales notamment à la culture maraîchère, une activité pratique répondant au mouvement d’émulation en l’honneur du 91e anniversaire de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh et des congrès à tous les niveaux.



Représentant environ 50% des effectifs de l’hôpital de campagne de niveau 2 n°3, les jeunes ont toujours joué le rôle de noyau, contribuant activement à toutes les activités organisées à l’intérieur et à l’extérieur de l’unité.

La communauté Nuer de Bentiu est très reconnaissante et apprécie l’aide enthousiaste des amis vietnamiens. Les connaissances que vous partagez sont inestimables, a déclaré le chef de l’équipe locale.

Nous espérons que les amis vietnamiens nous accompagneront et nous soutiendront longtemps pour un bon avenir pour les deux pays, le Vietnam et le Soudan du Sud, a-t-il plaidé.

Au cours de leur mission à Bentiu, l’hôpital de campagne de niveau 2 n°3 a organisé de nombreuses activités caritatives, telles que la remise de médicaments et de matériel médical à un hôpital local ; et la fourniture de kits de dépistage rapide du VIH/SIDA, le dépistage et les consultations sur la prévention du VIH/SIDA.

Il a récemment organisé un programme d'échange culturel et artistique en vue de promouvoir la culture vietnamienne, selon le Département de maintien de la paix du Vietnam relevant du ministère de la Défense. – VNA