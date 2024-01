La vice-présidente Vo Thi Anh Xuan présent des cadeaux aux bénéficiaires de la politique sociale, aux pauvres, aux travailleurs et aux enfants défavorisés du district de Ben Luc, province de Long An. Photo : VNA

Hanoï, 26 janvier (VNA) - La vice-présidente Vo Thi Anh Xuan a rendu visite et présenté le 26 janvier, des cadeaux aux bénéficiaires de la politique sociale, aux pauvres, aux travailleurs et aux enfants défavorisés du district de Ben Luc, province de Long An dans le delta du Mékong à l'occasion du Têt (Nouvel An lunaire).Vo Thi Anh Xuan a salué les efforts des autorités locales et des habitants en matière de développement socio-économique, le revenu par habitant de Long An dépassant 94 millions de dongs (3.818 dollars), relativement élevé par rapport à la moyenne nationale, et le taux de ménages pauvres tombant à seulement 0,75 %.Elle a demandé à la localité de maintenir ses acquis, de se concentrer sur un développement rapide et durable, d'accorder plus d'attention au développement des infrastructures et d'accorder davantage d'attention aux habitants des zones reculées.Long An devrait s'efforcer de maintenir son rôle dans la liaison des villes et provinces du delta du Mékong avec Hô Chi Minh-Ville et d'autres dans la région du Nam Bo oriental, garantissant ainsi leur développement durable et équilibré, a déclaré Vo Thi Anh Xuan.A cette occasion, elle a remis 600 cadeaux du Têt, d'une valeur chacune d'un million de dongs, aux bénéficiaires de la politique sociale locale et aux personnes dans le besoin ; 10 maisons, d'une valeur chacune de 500 millions de dongs, à des ménages défavorisés et 200 millions de dongs au fonds provincial de parrainage d'enfants.Le même jour, elle a assisté à un programme du Nouvel An et a coupé le ruban pour ouvrir un marché « zéro dong » pour les pauvres organisé par la Croix-Rouge vietnamienne dans la commune d'An Thanh, district de Ben Luc.Le 26 janvier également, le vice-président de l'Assemblée nationale (AN), Nguyen Duc Hai, a participé à un programme du Têt dans la province montagneuse du nord de Lang Son et a offert des cadeaux du Têt aux travailleurs en difficulté.Le programme faisait partie des activités de soutien aux résidents dans le besoin, au cours desquelles ils ont reçu des examens de santé gratuits, des médicaments et des cadeaux.