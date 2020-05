Hanoi (VNA) – La 25e exposition annuelle des beaux-arts de Hanoi se tiendra en août et présentera des œuvres d'art dans différents genres - sculpture, arts graphiques, arts appliqués et peinture.

Les beaux-arts ont rendez-vous à Hanoi en août 2020. Photo : VNA

Dans une annonce datée du 20 mai, l’Association des beaux-arts du Vietnam a appelé des artistes à concentrer leurs œuvres sur les thèmes de l'histoire, de la révolution et de la défense du pays, ainsi qu'à étudier et suivre l'idéologie, la moralité et le mode de vie du Président Hô Chi Minh. Les artistes sont également encouragés à travailler en utilisant différents médias et techniques.

Les œuvres candidates, qui doivent avoir été produites entre juillet 2019 et juin 2020, doivent être envoyées à l'Association des beaux-arts du Vietnam, 51 rue Trân Hung Dao, quartier de Hoan Kiêm, Hanoi au plus tard le 1er juillet 2020.

Des prix et satisfecit seront remis aux meilleurs candidats, qui seront également nominés pour les Prix de l'Association des beaux-arts du Vietnam 2020. – CPV/VNA