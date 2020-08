Hanoi (VNA) - Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam, chef du Comité national de pilotage pour la prévention et la lutte contre l’épidémie de COVID-19, a présidé le 6 août à Hanoi une réunion pour mettre en œuvre les mesures de prévention et de contrôle des épidémies dans la période actuelle.

Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam, chef du Comité national de pilotage pour la prévention et la lutte contre l’épidémie de COVID-19 lors de la réunion. Photo : VNA



S'exprimant lors de la réunion, le ministre par intérim de la Santé Nguyen Thanh Long a déclaré que son ministère faisait des efforts pour prévenir et contrôler l'épidémie de Da Nang.



Le ministre par intérim Nguyen Thanh Long a demandé aux établissements médicaux et aux hôpitaux de continuer à appliquer strictement les règlements sur les mesures de prévention et de contrôle de la transmission des maladies, la réglementation sur l'examen médical et les soins de la santé...



Les membres du dudit Comité ont grandement apprécié la participation active et l'étroite coordination des forces de police, d’armée et de santé dans la prévention et le contrôle de l'épidémie de COVID-19 dès les premiers jours, le renforcement des experts et des forces participant à la prévention et à la lutte contre l’épidémie à Da Nang.



Le Comité de pilotage a demandé aux hôpitaux de continuer à appliquer les directives sur l'examen médical et le traitement, publiées par le ministère de la Santé, notamment l’assurance de la division des flux et des lignes pour les personnes venant à l'examen médical et au traitement.



De plus, le ministère de la Santé renforcera l’inspection et la supervision des activités de prévention et de contrôle des épidémies dans certaines villes et provinces.



En ce qui concerne l'examen de fin d'études secondaires 2020, qui aura eu lieu du 8 au 10 août, les membres du comité ont grandement apprécié les localités dans la mise en œuvre stricte des règlements et la direction de l'organisation de l’examen du ministère de l'Éducation et de la Formation, la réalisation des mesures de prévention et de contrôle des épidémies du ministère de la Santé afin d’assurer la sécurité pendant l'examen.

Selon le ministère de la Santé, jeudi 6 août à 10 h, le bilan national s'élève désormais à 717, dont 328 sont des cas importés qui ont été mis en quarantaine à leur arrivée au Vietnam.

A ce jour, 381 cas se sont complètement rétablis (soit 53,1% des cas confirmés). Dix décès ont été confirmés. Parmi les patients en cours de traitement, 22 ont été testés négatifs une fois, 11 autres au moins deux fois.

Au niveau national, 170.457 personnes ayant été en contact avec des cas de contamination ou en provenance de zones épidémiques sont désormais placées en quarantaine. - VNA