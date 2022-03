Les athlètes participent au Marathon international Da Nang 2022. Photo: VNA

Da Nang (VNA) - Plus de 5.000 personnes vietnamiennes et étrangères ont participé au Marathon international Da Nang 2022, la 8e édition, qui a eu lieu du 18 au 20 mars.

Il s'agit du premier marathon professionnel au Vietnam dont la piste est mesurée et certifiée par l'International Association of Athletics Federations (IAAF) et l'Association of International Marathon and Distance Races (AIMS).

Pour le marathon (42 km), le coureur Bui Van Da et la coureuse Trân Thi Hoa ont remporté les premier prix.

Pour le semi-marathon (21 km), Deichmann Florian (Allemagne) a occupé la première place, suivi de Nhât Thuy Mai (Vietnam) et d’Aaron Foster (Royaume-Uni). La coureuse Pham Nga a remporté la médaille d’or chez les femmes.

Pour une course de 10 km, les Vietnamiens Trân Dang An et Nguyên Thi Duong ont obtenu les premiers prix chez les hommes et les femmes.

C'est un grand et important événement sportif de la ville, attirant l'attention et la participation d'un grand nombre de locaux, de touristes nationaux et étrangers. La compétition attire un nombre croissant d'athlètes annuellement, de 1.000 personnes en 2013 à près de 10.000 personnes en 2019.

A travers sept éditions, la compétition a attiré plus de 9.000 athlètes internationaux en provenance de 70 pays à travers le monde. -VNA