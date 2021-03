Pont Thê Huc, lac Hoàn Kiêm (Épée restituée), à Hanoï. Photo : Vincent Monluc/CVN

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Né pendant la guerre d’Indochine d’un père français et d’une mère vietnamienne, Vincent Monluc rejoint la France à l’âge de 10 ans.

Devenu professeur d’arts plastiques après avoir suivi des cours à la Faculté d’arts plastiques relevant de l’Université Bordeaux-Montaigne, il se tourne vers le film d’animation en étudiant à la section cinéma de l’École nationale supérieure des arts décoratifs.

Auteur de quatre films entre 1985 et 1992, il est ensuite envoyé au Vietnam par un producteur en 1994 pour fonder un studio d’animation qu’il nomme "Armada", et qui est toujours actif aujourd’hui. Il fut ainsi le premier professionnel dans ce domaine au Vietnam et peut être considéré véritablement comme un précurseur.

Après avoir dirigé le studio pendant huit ans, il quitte le Vietnam en 2002, décidant alors de tourner la page de l’animation pour se consacrer à la peinture. C’est en 2016 qu’il revient s’installer au Vietnam, plus précisément à Hô Chi Minh-Ville, là où il décide de passer sa retraite et de se consacrer à sa passion, l’aquarelle. Il croque ainsi avec sa palette et ses pinceaux le quotidien de sa ville d’adoption et de bon nombre d’endroits qu’il a visités au Vietnam comme Hanoï et Sa Pa au Nord, Huê au Centre, les rives de la rivière Sài Gòn ou du Mékong au Sud.

Vous trouverez ci-dessous quelques-unes de ses réalisations qui feront certainement plaisir à tous ceux qui ne peuvent pas encore retourner au Vietnam à cause du COVID-19.