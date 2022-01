Hanoï, 28 janvier (VNA) - À la veille du Nouvel An lunaire du Tigre 2022, les ambassadeurs du G4 du Canada, de la Nouvelle-Zélande, de la Norvège et de la Suisse au Vietnam, ainsi que des membres de l'Association caritative vietnamienne Hope Box, ont préparé des biscuits du Têt pour diffuser des messages d'« espoir » pour la nouvelle année sur l'égalité des sexes.

L'ambassadeur suisse Ivo Sieber (à gauche) et l'ambassadrice norvégienne Grete Lochen préparent des biscuits du Têt à Hope Box. Photo : Capture d'écran

L'ambassadrice de Nouvelle-Zélande au Vietnam, Tredene Dobson, a exprimé sa joie pour la prochaine fête du Têt (Nouvel An lunaire).

C'est mon premier Têt au Viet Nam, et donc une excellente occasion d'apprendre de certaines femmes extraordinaires ce que signifie cette fête pour le peuple du Viet Nam et de partager quelques histoires d'espoir pour la nouvelle année, a-t-elle exprimé.

Selon la diplomate néo-zélandaise, 2022 est l’année du Tigre. Les tigres sont connus pour leur courage, leur générosité et leur bonne volonté d’aider les autres. Et cela décrit aussi les femmes que j'ai rencontrées ici à Hope Box.

‘’J’espère que durant cette année du Tigre, nous continuerons à respecter, à éduquer, à soutenir et à protéger nos femmes et nos filles. Que nos filles en particulier trouvent leur voix et crient haut et fort: "l’avenir nous appartient."

D'autre part, l’ambassadrice du Canada au Vietnam, Deborah Paul, a dit que le Tết signifie espoir et nouveau début.

‘’J’aimerais adresser à Hope Box, et aux autres organisations pour et par les femmes, mes meilleurs remerciements pour vos efforts pour promouvoir les droits des femmes et pour offrir aux femmes la possibilité de réaliser pleinement leur potentiel malgré les défis.

En cette nouvelle année du Tigre, nous avons tous un rôle à jouer – en tant que partenaires et alliés – pour parvenir à l’égalité des sexes, et à construire un monde dans lequel les femmes et les filles peuvent tout faire et tout devenir, libre de toute violence.

Les ambassadeurs au Vietnam des pays du G4 visitent Hope Box Photo : Capture d'écran



À son tour, l'ambassadeur de Suisse au Vietnam, Ivo Sieber, a souligné que les normes de genre sont construites et renforcées à la fois par les hommes et par les femmes. Il est essentiel que les hommes et les garçons soient mobilisés pour contribuer à changer les normes sociales et à promouvoir les droits des femmes.

La violence contre les femmes et les filles est une forme de disparité particulièrement inacceptable. Elle a malheureusement tendance à s’aggraver pendant les périodes de crise, telle que la pandémie Covid-19. Faciliter l’accès au soutien en faveur des femmes devient plus important que jamais.

Les femmes et les hommes doivent travailler ensemble afin de mettre fin à la discrimination fondée sur le genre et en particulier à la violence contre les femmes. L’égalité des chances pour tous bénéficie non seulement aux femmes, mais à la société dans son ensemble, a-t-il souligné.

De son côté, l'ambassadrice de Norvège à Hanoï, Grete Lochen, s'est dite ravie de rencontrer et de soutenir ces femmes inspirantes et fortes, et avec elles de partager des expériences et de préparer des biscuits pour le Tết.

‘’J’ai appris qu’elles étaient toutes des femmes très courageuses, cela les aident à aller de l’avant. Je ressens la force qui leur permet de surmonter les défis et surtout de garder la passion de vivre indépendamment tant au niveau économique que social’’, a-t-elle exprimé.



‘’Tết signifie espoir. J’espère que l’année 2022 sera une meilleure année, qu’elle apporte l’amour, la santé, et les mêmes chances à tout le monde, en particulier aux femmes et aux filles, qui ont été encore plus marginalisées à cause de la pandémie Covid-19’’, a-t-elle conclu.

Hope Box est un nouveau modèle d'entreprise sociale qui aide les femmes vietnamiennes victimes de violence domestique à trouver des emplois stables et à vivre une nouvelle vie.

Le même jour, les ambassadeurs ont également visité l'école pour enfants handicapés Nguyên Dinh Chiêu à Hanoï, puis rencontré l'équipe féminine vietnamienne de football.- VNA