Le conseiller à la sécurité nationale des Etats-Unis, John Bolton. Photo: Reuteur



Hanoï (VNA) - Le conseiller à la sécurité nationale des Etats-Unis, John Bolton, a accusé le 20 août la Chine de recourir à des tactiques d’intimidation en mer de Chine méridionale (Mer Orientale), ce faisant augmenter les tensions dans cette zone maritime.

Selon l’AFP, John Bolton a déclaré sur son Twitter que l'escalade récente des efforts de la Chine pour intimider les autres en limitant l'exploitation des ressources naturelles dans cette zone était inquiétante. Les États-Unis se tiennent fermement aux côtés de ceux qui s'opposent aux actes et aux tactiques d'intimidation qui menacent la paix et la sécurité de la région, a-t-il ajouté.

Auparavant, la porte-parole de la diplomatie américaine Morgan Ortagus a souligné que la modernisation et la militarisation de postes en mer de Chine méridionale (Mer Orientale) et les autres actes menés par la Chine dans le but d’affirmer ses revendications illégales dans cette zone, y compris le recours aux activités militaires, avaient détruite la paix et la sécurité. Ces actes ont fait état d’ingérences chinoises dans les activités gazières et pétrolières en mer de Chine méridionale (Mer Orientale), notamment dans les eaux revendiquées par le Vietnam. -VNA