Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le ministère vietnamien de la Santé a exhorté les unités et localités concernées à administrer immédiatement des doses de rappel du vaccin contre le COVID-19 aux enfants âgés de 12 à 17 ans.

Le ministère de Santé a également exhorté les secteurs de santé des villes et provinces à conseiller les autorités locales dans l'élaboration des plans et la préparation des conditions nécessaires à cette campagne de vaccination, conformément aux critères de prévention et de lutte contre la pandémie.

Le ministère de la Santé a autorisé l’utilisation du vaccin Pfizer contre le COVID-19 pour des doses de rappel à injecter aux enfants âgés de 12 à 17 ans.

Jusqu’au 18 juin, le pays a administré 225.650.647 doses de vaccins, dont plus de 17,5 millions ont été injectées à des enfants âgés de 12 à 17 ans. -VNA