Le comité d'organisation a décerné le 1er prix à l'équipe de France de feux d'artifice (à droite) et le 2e prix à l'équipe d'Italie. Photo : émission VNA

Da Nang (VNA) - L'équipe française a remporté le Festival international des feux d'artifice de Da Nang (DIFF) 2023, grâce à une performance spectaculaire au-dessus du fleuve Han dans la soirée du 8 juillet.L'équipe d’Italie est arrivée deuxième tandis que le prix de la création a été remis à l'équipe de Pologne. Le prix du public est revenu à celle de Finlande.Lors de la cérémonie de clôture, le président du Comité populaire municipal Le Trung Chinh, a déclaré que le DIFF 2023 était un événement majeur de Da Nang. Après la pandémie de COVID-19, il a été réorganisé avec des spectacles pyrotechniques impressionnants de 8 équipes venues du Royaume-Uni, d'Italie, de Pologne, de France, d'Australie, du Canada, de Finlande et du Vietnam, qui ont tous une longue tradition dans l'art des feux d'artifice.Ayant pour thème « Monde sans distance », le DIFF 2023 s’est déroulé du 2 juin au 8 juillet, pendant cinq soirées, sur les thèmes tels que Amour sans frontière, Paix pour l'humanité, Conquête des rêves, Danse de la nature et Monde sans distance.Selon des spécialistes, le DIFF a aidé la ville de Da Nang à être reconnue comme la principale destination de festivals et d’événements de l’Asie en 2016 et 2022 par les World Travel Awards. -VNA