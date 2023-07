Les joueuses vietnamiennes arrivent à l'hôtel Swiss-belboutique. Photo: VFF



Hanoï (VNA) – L'équipe féminine de football du Vietnam s'est rendue jeudi midi 6 juillet à Napier, en Nouvelle-Zélande, pour participer à un match amical contre l'équipe de Nouvelle-Zélande afin de se préparer à la Coupe du Monde féminine 2023.

Les joueuses de l'entraîneur Mai Duc Chung ont dû parcourir trois routes aériennes, Hanoï - Changi - Auckland - Napier, pour arriver à destination avec un temps de trajet total de près de 24 heures. L'équipe vietnamienne a été chaleureusement accueillie à son arrivée à l'aéroport d'Auckland par la FIFA et le comité d'organisation local.

L'équipe féminine de football du Vietnam. Photo: VFF



L'équipe comprend 23 joueuses. Pendant les six jours à Napier, elle disputera deux matchs amicaux contre les équipes féminines de Nouvelle-Zélande et d'Espagne, avant d'entrer officiellement dans la phase finale. Dans le groupe E, elle affrontera les États-Unis le 22 juillet, le Portugal le 27 juillet et les Pays-Bas le 1er août. -VNA