Hanoi (VNA) – L’épidémie de Covid-19 ne connaît pas de répit au Vietnam qui a rencensé de 6h00 à 19h30 jeudi 15 juillet, 1.922 nouveaux cas d’infection, dont 33 cas importés, selon le ministère de la Santé.

Prélèvement d’échantillons sur des commerçants dans un marché traditionnel dans la province de Phu Yên pour les tests de dépistage du Covid-19. Photo : VNA

Parmi les 1.889 cas de transmission locale figurent 1.399 à Hô Chi Minh-Ville, 122 à Binh Duong, 63 à Dông Thap, 60 à Dông Nai, 41 à Long An, 33 à Dà Nang, 30 chacune à Bên Tre et Phu Yên, 17 chacune à Vinh Long et Binh Thuân, 13 à Binh Phuoc, 12 à Hung Yên, 11 à Cân Tho, 10 à Ninh Thuân, sept à Hanoi, quatre chacune à Soc Trang, Quang Ngai et Khanh Hoa, trois chacune à Bac Ninh et Trà Vinh, et un chacune à Binh Dinh, Cà Mau, Vinh Phuc, Lâm Dông, Dak Lak et Bac Giang.

Les nouvelles contaminications portent le nombre de cas enregistrés au cours des 24 dernières heures à 3.416, dont 3.379 d’origine locale. Hô Chi Minh-Ville, le plus grand point chaud de l’épidémie du pays, a dénombré 2.691 cas.

Sur le total, 3.099 cas ont été détectés dans des zones de quarantaine ou confinées.

Le 15 juillet à 19h30, le Vietnam comptait au total 38.858 cas transmis localement et 1.992 cas importés. Le nombre de cas endogènes depuis que la quatrième vague d’infections survenue le 27 avril était de 37.288, dont 6.914 guérisons.

Parmi les patients encore sous traitementy, 307 ont été testés négatifs au nouveau coronavirus une fois, 114 deux fois et 81 trois fois.



Jusqu’à 64 patients ont été déclarés guéris le 15 juillet, portant le nombre total de guérisons à 9.688.



Douze provinces et villes ont traversé deux semaines sans aucune nouvelle infection.



Au total, 4.146.767 doses de vaccin anti-Covid-19 ont été administrées jusqu’à présent, avec 3.859.995 personnes ayant reçu la première injection et 286.772 autres ayant reçu deux injections. – VNA