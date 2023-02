Hanoï (VNA) – L’entraîneur français Philippe Troussier s’est dit fier de diriger la sélection nationale de football du Vietnam lors de son arrivée à Hanoï le 26 février.Il a exprimé sa joie de retourner au Vietnam, un pays qu’il a déjà connu. Et maintenant, il est prêt à ses prochaines missions.Philippe Troussier est désormais l’entraineur de l'équipe nationale vietnamienne, remplaçant l'entraîneur Park Hang Seo, qui a dirigé l’équipe de 2017 à 2023, avec beaucoup de succès.Selon les prévisions, Philippe Troussier doit signer le 27 février à Hanoï un contrat de trois ans avec la Fédération vietnamienne de football (FVF).Le tacticien français de 67 ans prendra en charge à la fois l'équipe nationale et l'équipe U23.En mars prochain, l'entraîneur travaillera avec l’équipe U23 pour se préparer aux 32es Jeux d'Asie du Sud-Est (SEA Games 32) prévus en mai prochain au Cambodge, puis l’équipe nationale pour la faire familiariser avec ses tactiques.Né en 1955 en France, Philippe Troussier a assumé le poste de sélectionneur de nombreuses équipes à travers le monde, du niveau des clubs à celui des équipes nationales. En particulier, le Français a travaillé pendant trois ans au Vietnam en tant que directeur technique du Fonds d'investissement et de développement des talents du football vietnamien. Sous sa direction, l'équipe vietnamienne U19 s’est qualifiée pour la phase finale du Championnat d'Asie de football des moins de 19 ans (U19) en 2020. -VNA