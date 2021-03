Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) - Le ministère de l'Éducation et de la Formation vient de publier la décision No712/QD-BGDĐT sur la promulgation du Programme d'enseignement général du coréen et de l’allemand.

En conséquence, le coréen et l'allemand seront enseignés, à titre d’essai, en tant que la première langue étrangère dans le Programme de formation générale durant dix ans.

C'est le contenu d'un accord-cadre signé entre le Vietnam et la République de Corée, l'Allemagne sur l'enseignement du coréen et de l'allemand dans des écoles vietnamiennes.

Au pays, l'enseignement et l’apprentissage de langues étrangères dans les écoles sont mis en oeuvre depuis de nombreuses années. La première langue étrangère est une matière obligatoire (anglais, français, chinois, russe et japonais) tandis que la deuxième est une matière optionnelle (allemand, coréen).

L’enseignement de deux langues sera mis en œuvre dans les régions où existe un besoin et répondant aux conditions en matière de personnel, d’installations, de connexion entre les niveaux d'enseignement. Le ministère de l'Éducation et de la Formation supervisera cette mise en œuvre pour garantir l'efficacité et les avantages des apprenants.



Après la période d'enseignement à titre d’essai, le ministère évaluera l'efficacité et la faisabilité pour examiner l’introduction officielle des deux matières dans le Programme de formation générale en tant que première langue étrangère. -VNA