Le ministre Nguyen Hong Dien travaille avec le ministre russe de l'Energie Nikolaï Choulguinov. Photo: VNA

Moscou (VNA) - Le ministre de l'Industrie et du Commerce Nguyen Hong Dien a effectué les 12 et 13 octobre une visite en Russie où il a participé à la 6e Semaine russe de l'énergie (REW).



Le forum international REW (Russian Energy Week) 2023 a réuni plus de 4.000 invités venus de 60 pays et territoires. C'était la deuxième année consécutive que les dirigeants du gouvernement vietnamien envoyaient le ministre de l'Industrie et du Commerce à cet événement, affirmant ainsi que l'énergie était toujours un domaine de coopération traditionnel et l'un des piliers du partenariat stratégique intégral Vietnam-Russie.



Durant son séjour, le 12 octobre au matin, le ministre Nguyen Hong Dien a rencontré le vice-ministre russe du Développement économique Vladimir Ilyichev. Ils ont convenu de poursuivre leurs efforts pour éliminer les difficultés en matière de paiement, de transport et de déplacement des Vietnamiens et des Russes, en particulier des hommes d'affaires. Ils ont également décidé de rechercher de nouvelles orientations et de nouveaux projets de coopération dans la transition verte, la réponse au changement climatique, l’économie circulaire, l’innovation...

Les deux ministres signent deux documents de coopération sur la poursuite de la coopération dans l'exploration géologique et l'exploitation pétrolière et gazière. Photo: VNA

Dans l'après-midi du 12 octobre, le ministre Nguyen Hong Dien a eu une séance de travail avec le ministre russe de l'Energie Nikolaï Choulguinov. Les deux parties se sont mises d’accord sur un certain nombre d'orientations majeures de coopération dans les temps à venir.



Lors du forum international REW, les deux ministres ont signé deux documents de coopération sur la poursuite de la coopération dans l'exploration géologique et l'exploitation pétrolière et gazière.



En marge de REW 2023, le ministre Nguyen Hong Dien a rencontré des entreprises pétrolières et gazières russes telles que Zarubezhneft, Gazprom et NOVATEK.



Durant son séjour en Russie, Nguyen Hong Dien a participé à la cérémonie d'ouverture des "Journées du Vietnam en Russie" qui ont lieu du 12 au 15 octobre. Il a également assisté à l’inauguration de la ferme laitière de grande capacité du groupe TH dans la province de Moscou. -VNA