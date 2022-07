Hanoi (VNA) – La membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti, cheffe de sa Commission d’organisation, Truong Thi Mai, a souligné vendredi 22 juillet la construction des organisations de base du Parti en association avec l’édification du système politique.

La membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti, cheffe de sa Commission d’organisation, Truong Thi Mai lors de la conférence à Hanoi, le 22 juillet. Photo : VNA





S’adressant à la conférence nationale sur la résolution du 5e Plénum du Comité central du Parti du 13e mandat, la dirigeante a rappelé l’importance de l’élévation de la capacité de leadership et la combativité des organisations de base du Parti et de la qualité du contigent des membres du Parti, telle qu’elle est affirmée dans la résolution.



La résolution n°21-NQ/TW du 16 juin 2022 du Comité central du Parti du 13e mandat a été signé par le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong, portant sur le renforcement de la consolidation, la construction des organisations de base du Parti et l’élévation de la qualité du contigent des membres du Parti dans la nouvelle période.



Elever la capacité de leadership, la combativité des organisations de base du Parti et de la qualité du contigent des membres du Parti fait toujours l’objet d’une attention particulière du Parti et est identifié par le Parti comme une mission importante et régulière, a déclaré Truong Thi Mai.



Le Parti compte 51.988 organisations de base. Cependant, la qualité, la capacité de leadership et la combativité de certaines organisations de base du Parti sont encore limitées, la rénovation du mode de direction s’est faite avec lenteur, et elles n’ont pas encore réalisé sérieusement le principe du centralisme démocratique, a-t-elle martelé.

Vue d’ensemble de la conférence nationale sur la résolution du 5e Plénum du Comité central du Parti du 13e mandat, à Hanoi, le 22 juillet. Photo : VNA

Les limites s’expliquent par le fait que ces organisations de base du Parti ont relâché le travail d’éducation politique et idéologique, n’ont pas révisé régulièrement leurs membres et ne se sont pas décidées à expulser du Parti ceux n’ayant pas de qualités requises, a-t-elle indiqué.

En ce qui concerne les objectifs spécifiques, la cheffe de sa Commission d’organisation du Comité central du Parti a demandé à chaque comité du Parti d’élaborer des objectifs adaptés à leurs tâches.

Afin de consolider et d’améliorer la capacité de leadership et la combativité des organisations de base du Parti, il faudrait tout d’abord rénover et perfectionner leurs modes d’organisation, avec l’accent mis sur le renforcement des organisations de base du Parti en phase avec la rénovation et la réorganisation de l’appareil du système politique et le travail du personnel, a-t-elle déclaré.

Truong Thi Mai a également souligné l’éducation de la moralité révolutionnaire, l’élévation de la conscience de se perfectionner moralement, de se forger le caratère politique, de cultiver la qualité morale, le mode de vie, de s’examiner soi-même et de se corriger soi-même. – VNA