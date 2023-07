Hanoi (VNA) – Le gouvernement s’est fixé l’objectif d’une croissance de 6,5% pour cette année. Malgré des vents contraires, des organisations de renommée mondiale croient en la possibilité de l’atteindre.

Vue aérienne d'un port maritime à Bà Ria-Vung Tàu (Sud). Photo: VNA

L’Institut d’études économiques et politiques de l’École d’économie de l’Université nationale de Hanoï a récemment publié son rapport de 2023 sur l’économie vietnamienne. Intitulé “Relier et développer les entreprises dans le sens d’une économie autonome“, le rapport met en évidence le manque d’autonomie de l’économie vietnamienne. En effet, les indicateurs de croissance durable et l’indice de compétitivité des entreprises ont diminué lorsque les conditions économiques internationales étaient défavorables, et des problèmes économiques nationaux n’étaient pas encore définitivement résolus.



“D’après ce rapport annuel sur l’économie vietnamienne, il est clair que les politiques d’aide aux entreprises pour maintenir la stabilité macroéconomique restent l’une des solutions fondamentales pour restaurer la confiance des investisseurs et des consommateurs“, a expliqué Nguyên Quôc Viêt, directeur adjoint de l’Institut d’études économiques et politiques. Et de poursuivre : “Le deuxième élément qui favorise la croissance économique est l’implication active des ministères et des secteurs d’activité, du niveau central et au niveau local, pour aider les entreprises à surmonter les obstacles, en particulier administratifs“. Le troisième élément, selon lui, est l’intervention opportune de l’État pour aider à trouver de nouveaux marchés à l’international et à stimuler la consommation intérieure.

De lourdes tâches

Au cours du premier trimestre, le Vietnam a enregistré un taux de croissance de 3,32%, un niveau inférieur aux années précédentes mais relativement satisfaisant par rapport à bien d’autres pays de la région. Le rapport annuel sur l’économie nationale propose trois scénarios de croissance pour 2023, avec des taux de 5,5%, 6% ou 6,5%. Le Vietnam ne pourra atteindre son objectif de croissance annuelle de 6,5% que s’il parvient à maintenir une moyenne de 7,5% pour le reste de l’année. Bien que cela puisse sembler difficile, rien n’est impossible pour des dirigeants déterminés et capables de résoudre les problèmes.

Pour sa part, le ministère du Plan et de l’Investissement a esquissé deux scénarios pour 2023. Pour enregistrer une croissance de 6%, il faut un taux de croissance de 6,8% au 3e trimestre et de 9% au 4e. Pour une croissance de 6,5%, il faut un taux de 7,4% au 3e trimestre et de 10,3% au 4e.

Les ministères, organes et localités considèrent que les tâches posées sont lourdes et difficiles, exigeant une grande détermination et d’énormes efforts de l’ensemble du système politique, des habitants et des entreprises, pour promouvoir efficacement toutes les politiques et ressources, tirer le meilleur parti des opportunités et rechercher les meilleurs résultats en fonction des objectifs fixés. Il est nécessaire de lever les difficultés, de favoriser la production, le commerce et les entreprises, de développer durablement les marchés des valeurs mobilières, de l’immobilier, des obligations d’entreprise et du travail, de maîtriser l’inflation et d’assurer les grands équilibres macroéconomiques, de promouvoir l’entrepreneuriat, l’innovation, le développement de l’économie numérique, la transformation digitale, d’assurer le bien-être social…

Au premier semestre, la situation socio-économique s’est progressivement améliorée. L’inflation a été maîtrisée, les grands équilibres macroéconomiques ont été assurés. L’indice des prix à la consommation (IPC) moyen a connu une hausse de 3,29% en rythme annuel, poursuivant sa tendance à la baisse. Les recettes budgétaires de l’État ont représenté environ 54% des estimations. L’excédent commercial était de 12,25 milliards d’USD, contre 1,2 milliard lors de la même période de l’année dernière. Le décaissement des investissements directs étrangers (IDE) était estimé à plus de 10 milliards d’USD, en légère hausse de 0,5% en variation annuelle. Notamment, le décaissement d’investissements publics s’est nettement amélioré, représentant environ 30,49% du plan annuel.

Transformation des produits aquatiques pour l'exportation. Photo: VNA

Défis à relever

Des organisations du monde entier estiment que la croissance du Vietnam de 6,5% fixée par le gouvernement cette année est tout à fait atteignable. Cependant, les prévisions de la Banque mondiale viennent d’être publiées, selon lesquelles la croissance du Vietnam en 2023 devrait atteindre environ 6%, en baisse d’environ 0,3 points par rapport aux prévisions de janvier dernier. Néanmoins, ce taux place toujours le pays en tête de l’Asie du Sud-Est, malgré une conjoncture internationale peut reluisante.

En réalité, le taux de croissance de 6,5% fixé par le gouvernement pour cette année est considéré comme le scénario le plus optimiste. Des organisations internationales prestigieuses pensent que cet objectif peut être atteint, malgré les défis qui se posent, en se basant sur une croissance modeste de 3,32% au premier trimestre.

L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), la Standard Chartered Bank et la Banque asiatique de développement prévoient toutes une croissance de 6,5% en 2023. Cependant, l’économie vietnamienne continue de faire face à de nombreux risques, tels que des fluctuations complexes et imprévisibles, notamment la lente reprise de ses principaux partenaires commerciaux. Les pressions inflationnistes mondiales se sont atténuées mais restent élevées.

Les entreprises vietnamiennes elles-mêmes font face à d’importants défis pour survivre, maintenir leur production et leurs activités. Elles attendent des opportunités plus favorables sur le marché. La gestion macroéconomique est soumise à de fortes pressions, et les recettes budgétaires de l’État pourraient être considérablement affectées en raison de difficultés de production, d’activité et d’investissement. La situation du marché de l’emploi présente également de nombreux défis.

Optimisme

Une enquête réalisée par le cabinet McKinsey & Company en début d’année a révélé que jusqu’à 70% des jeunes de la génération Y (nés entre 1981 et 1996) au Vietnam expriment leur optimisme quant aux perspectives économiques du pays. Le taux de croissance du PIB de 6,5% est le plus élevé parmi les pays asiatiques étudiés par le cabinet.

Selon l’organisation WGSN, le Vietnam deviendra bientôt l’économie numérique à la croissance la plus forte en Asie du Sud-Est et l’une des économies à la croissance la plus forte en Asie cette année. Elle a souligné que le pays était devenu une destination privilégiée pour les entreprises multinationales en raison du faible nombre d’interruptions de production pendant la pandémie de COVID-19, de l’essor de ses start-up et de l’amélioration de ses infrastructures logistiques contribuant à dynamiser l’industrie électronique, estimée à 49 milliards d’USD d’ici 2025. Les consommateurs vietnamiens accordent de plus en plus leur confiance aux marques et aux produits nationaux, avec 76% d’entre eux préférant les marques nationales et “made in Vietnam“ aux marques étrangères, selon Helen Sac, directrice du conseil de WGSN d’Asia-Pacifique. – CVN/VNA