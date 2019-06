Photo d'illustration : mt.gov.vn

Hanoï (VNA) - Ces dernières années, le commerce électronique au Vietnam a connu une forte croissance et s'est hissé à la 6e place parmi les 10 premiers marchés mondiaux de l’e-commerce. Le Vietnam se classe juste derrière des géants mondiaux que sont la Chine, les États-Unis, le Royaume-Uni, le Japon et l'Allemagne.



Le ministère de l'Industrie et du Commerce s'attend à ce qu'en 2020, l’e-commerce atteigne 10 milliards de dollars, représentant 5% des ventes au détail. Le volume de marchandises échangées via les canaux en ligne a rapidement augmenté, entraînant une forte demande de services logistiques et dépassant même la capacité d’y répondre. Selon les prévisions de la compagnie Giaohangnhanh, le nombre de commandes a augmenté en moyenne de 45% sur la période 2015-2020 et pourrait atteindre 530 millions d'ici 2020 ; et la valeur des services de livraison, 472 millions de dollars.



Dans ces conditions, les grandes entreprises d’e-commerce construisent leurs écosystèmes, où la logistique est un pilier important. Ainsi, la société d’expédition LEL Express du groupe Lazada a investi dans le deuxième système de classification automatique des marchandises, à Long Bien, Hanoï.



En outre, les fulfillment centers (centres de traitement des commandes) se développent davantage au Vietnam, avec nombre d’entre-eux couronnés de succès tels que Viettel Post, Vietnam Post… Certaines jeunes entreprises vietnamiennes ont également commencé à investir dans les fulfillment centers il y a environ 5 - Giaohangnhanh, Giaohangtietkiem étant de bons exemples. Grâce à un réseau de transaction et de transport flexible dans les zones urbaines, ces entreprises peuvent livrer et prendre leurs marchandises en moins de 6 heures.



Dinh Duy Linh, directeur général de la société par actions du groupe Hateco, a insisté sur les nombreuses perspectives du secteur de la logistique, en liaison avec la hausse spectaculaire du nombre d'entreprises d’e-commerce, de la demande de location d’espace de stockage, de classification des marchandises, d’envoi des commandes …-CPV/VNA