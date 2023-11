Des représentants de l'ambassade du Vietnam au Laos offrent un bouquet de fleurs à des enseignants de l'école bilingue vietnamo-lao Nguyen Du. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - L'école bilingue vietnamo-lao Nguyen Du à Vientiane a organisé le 20 novembre, un meeting en l’honneur du 41e anniversaire de la Journée des enseignants vietnamiens.

S'exprimant lors de la cérémonie, la directrice de l'école, Sivanheuang Phengkhammay a déclaré qu'en plus d'inculquer aux élèves les savoirs et connaissances issues du programme scolaire, chaque enseignant avait également la responsabilité de présenter le Vietnam et sa culture, ainsi que de les éduquer sur les relations fidèles, la grande solidarité et l’amitié entre le Vietnam et le Laos.





Un numéro artistique d'élèves de l'école bilingue vietnamo-lao Nguyen Du. Photo: VNA

Elle a également appelé tous les élèves à faire toujours des efforts dans leurs études et la vie quotidienne.



A cette occasion, au nom du Comité du Front de la Patrie du Vietnam de Hô Chi Minh-Ville, l'Association des Vietnamiens à Vientiane a attribué 51 cadeaux, d’un montant total de 18.360 dollars à des enseignants de l'école bilingue vietnamo-lao Nguyen Du. -VNA