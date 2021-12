Le président Nguyen Xuan Phuc (gauche) et le président suisse Guy Parmelin. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - L'innovation et créativité et la consolidation de la confiance stratégique étaient des questions importantes évoquées par les dirigeants lors de la visite officielle en Suisse et en Russie du président Nguyen Xuan Phuc, de son épouse et d’une délégation de haut rang du Vietnam.



Dans une interview avec l’Agence vietnamienne d’information, le président Nguyen Xuan Phuc a souligné que l'innovation et la créativité étaient une stratégie du Vietnam jusqu'en 2030 avec la transformation économique numérique. La Suisse est un pays leader en termes d'innovation et les deux pays et les entreprises des deux pays promeuvent la coopération en la matière.

Le président suisse Guy Parmelin a déclaré que l'une des priorités de la coopération entre la Suisse et le Vietnam étaient d’édifier un cadre juridique favorable, de faire respecter efficacement la propriété intellectuelle et l’innovation. Ce sont les facteurs qui inciteront fortement les investisseurs suisses à investir au Vietnam.



Les deux présidents ont convenu de reclasser la lettre d'intention de 2019 sur l'innovation, les sciences et les technologies des deux pays au niveau d’un protocole sur l'innovation et la créativité.

Lors des rencontres avec le directeur général du Bureau des Nations Unies (ONU), l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'Organisation mondiale du commerce (OMC), l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) à Genève, les domaines des sciences, des technologies, de l'innovation et de la créativité ont été abordés.

Le président Nguyen Xuan Phuc (gauche) et son homologue russe Vladimir Poutine. Photo : VNA

L’entretien du président Nguyen Xuan Phuc avec son homologue russe Vladimir Poutine est un événement très important dans la consolidation de la confiance stratégique des relations traditionnelles entre les deux pays.

Vladimir Poutine a affirmé que la Russie considérait toujours le Vietnam comme un partenaire stratégique de premier plan dans la région. Nguyen Xuan Phuc a souligné que le Vietnam attachait toujours de l'importance à l'amitié traditionnelle et au partenariat stratégique intégral avec la Russie.

Dans la Déclaration commune, les deux parties ont affirmé leur détermination à renforcer le partenariat stratégique intégral Vietnam-Russie jusqu'en 2030 ; considérant la consolidation de la confiance stratégique comme le fondement pour l’élargissement et le renforcement de la coopération bilatérale dans tous les domaines.

Le président Nguyen Xuan Phuc et la vice-présidente du groupe Gazprom de Russie. Photo : VNA

Lors des entrevues entre Nguyen Xuan Phuc et la présidente du Conseil de la Fédération de Russie, Valentina Ivanovna Matvienko, le président de la Douma d'État de Russie Viatcheslav Volodine, le Premier ministre de Russie Dmitri Medvedev, les dirigeants russes ont tous déclaré que la visite contribuerait à ouvrir une nouvelle phase de développement fort, intégral, efficace et durable des relations entre les deux pays.



Le président Nguyen Xuan Phuc a soulevé la question d'augmenter le commerce bilatéral de 15-20 fois, de tripler les investissements bilatéraux dans les temps à venir. Il a affirmé créer toutes les conditions favorables aux investissements et aux activités commerciales des entreprises russes au Vietnam, conformément à la confiance stratégique des relations bilatérales. - VNA