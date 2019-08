Le voilier dénommé « Ha Long Bay – Vietnam » rejoint la Clipper Round the World Yatch Race 2019-2020. Photo: VNA



Londres (VNA) –Le baptême du voilier « Ha Long Bay – Vietnam » de la province de Quang Ninh (Nord) s’est déroulé solennellement le 29 août au port de St Katherine Docks, à Londres (Royaume-Uni), dans le but de rejoindre la compétition Clipper Round the World Yacht Race 2019-2020.

La cérémonie a vu la participation du vice-président du Comité populaire provincial de Quang Ninh, Bui Van Thang, de l’ambassadeur du Vietnam au Royaume-Uni, Trân Ngoc An, du fondateur et président de la compagnie organisatrice Clipper Ventures, Sir Robin Knox-Johnston et de l’envoyé commercial du Premier ministre britannique, Edward Vaizey, ainsi que d’autres personnalités.

La province de Quang Ninh est un partenaire de la compétition Clipper Round the World Yacht Race 2019-2020, et deviendra un port d’accueil de la course pour 2021-2022.

Selon le Service provincial du tourisme, Quang Ninh mettra en place une équipe pour y participer, dont le but est de promouvoir le tourisme local, en particulier la baie d'Ha Long, le site du patrimoine mondial. L'équipe, sera dirigée par le capitaine britannique, Joshua Haydn Stickland, 31 ans. Les membres de l’équipe portent des costumes avec des logos publicitaires pour Ha Long et Quang Ninh.

Des dirigeants de la province de Quang Ninh et le fondateur et président de la compagnie Clipper Ventures, Sir Robin Knox-Johnston et le capitaine britannique, Joshua Haydn Stickland. Photo: VNA



Le fondateur et président de la compagnie Clipper Ventures, Sir Robin Knox-Johnston, a exprimé sa joie de voir la province de Quang Ninh devenir le partenaire de la compagnie lors de la compétition Clipper Round the World Yacht Race 2019-2020.

Avec environ 40.000 milles nautiques, la compétition Clipper Race 2019-2020, qui durera 11 mois, est l’une des compétitions sportives les plus exigeantes et difficiles du monde.

Avec le départ à Londres en septembre prochain, les navires mettront le cap sur les États-Unis, l’Amérique du Sud, l’Australie, avant d'arriver dans des pays asiatiques, puis à Londres en août 2020. En Asie, la Clipper Race fera escale au Vietnam et en Chine.

Pour rappel, Clipper Race 2015-2016 a également fait escale à Da Nang. -VNA