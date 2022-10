Les membres d'équipage du voilier 286-Lê Quy Dôn. Photo: www.qdnd.vn

Khanh Hoa (VNA) - Après un trajet de plus de 2.100 milles, le voiller 286-Lê Quy Dôn a jeté l'ancre le 18 octobre au port de Nha Trang, accomplissant avec succès sa mission diplomatique militaire dans le cadre d'un voyage de formation maritime longue distance pour les étudiants de dernière année de l'Académie navale.

Dirigé par le colonel Huynh Vinh Tuyên, directeur adjoint de l'Académie navale, les membres ont rendu les 4 au 5 octobre une visite de courtoisie à la marine royale malaisienne.

Le succès du voyage a contribué à promouvoir l'amitié et la coopération entre les marines vietnamienne et malaisienne, et a marqué un nouveau pas de développement en termes de formation de la Marine populaire vietnamienne.

Selon le colonel Huynh Vinh Tuyên, ce voyage confirme les efforts de l'Académie dans le renouvellement de sa formation, ainsi que ses performances dans les missions diplomatiques militaires.

Le point culminant du voyage a été les activités d'échange avec la marine malaisienne, qui ont contribué à renforcer la compréhension et la confiance mutuelles et à promouvoir la coopération entre les deux marines, en particulier dans la formation, a-t-il déclaré. -VNA