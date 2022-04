Da Nang (VNA) – La 6e édition du VNG Ironman 70.3 Vietnam aura lieu dans la ville côtière de Da Nang, au Centre, du 5 au 8 mai, après deux ans d’interruption en raison de l’épidémie de COVID-19.

Ayant pour thème "Embracing challenges" (Relever les défis), l’événement mettra aux prises plus de 2.500 triathlètes vietnamiens et étrangers.

Selon les règles de l'événement, le VNG Ironman 70.3 Vietnam comprendra 1,9 km de natation, 90 km de course cycliste et 21,1 km de course à pied le long du littoral.

Le vice-directeur du Service municipal de la Culture et des Sports, Nguyen Trong Thao, a affirmé que Da Nang était déjà prête à accueillir des triathlètes nationaux et étrangers pour participer à l’événement.

Dans le cadre de l'événement, sont prévus les 6 et 7 mai une course philanthropique afin de recueillir des fonds pour les nouveaux nés - Newborn Vietnam Runout, le concours Sunrise Sprint (S2) et l'Ironkids Viet Nam (aquathlon et triathlon) destiné aux enfants de 5 à 14 ans.

Le VNG Ironman 70.3 Vietnam 2022 offrira 70 places de qualification pour le Championnat du monde Ironman 70.3 2022 qui se tiendra aux États-Unis en octobre prochain, dont 25 places par le biais du programme Women For Tri en vue d’encourager la participation des triathlètes féminines. -VNA