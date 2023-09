Lors de la conférence de presse. Photo: VNA

Phu Tho (VNA) – L’équipe vietnamienne des moins de 23 ans (U23 Vietnam) devra conforter non seulement sa position de numéro un en Asie du Sud-Est, mais devra également viser les Jeux Olympiques de Paris.



C’est ce qu’a déclaré le sélectionneur de l’équipe U23 Vietnam Philippe Troussier lors d’une conférence de presse des quatre équipes du groupe C du tour de qualification du Championnat d'Asie de football des moins de 23 ans 2024.

Le sélectionneur de l’équipe U23 Vietnam Philippe Troussier. Photo: VNA



Le groupe C comprend le Vietnam, Guam, le Yémen et Singapour.



Selon le calendrier, le Vietnam jouera un match contre Guam le 6 septembre à 19h00 au stade de Viet Tri dans la province de Phu Tho (Nord). Il rencontrera le Yémen le 9 septembre et Singapour le 12 septembre.



L'objectif du Vietnam U23 est de remporter trois victoires pour se qualifier pour la phase finale. -VNA