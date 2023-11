Production du textile-habillement chez la société May 10 située dans l'arrondissement de Long Bien, à Hanoï. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Les exportations, outre la consommation et l'investissement, jouent un rôle crucial pour propulser l'économie vietnamienne au-delà des défis, dans le but de reprendre l’économie rapidement.Le dernier rapport de la Banque mondiale (BM) mettant à jour la situation macroéconomique du Vietnam en octobre indique que les exportations et les importations continuent de se redresser, répondant à la demande croissante de l'étranger. Bien que la situation des exportations ait montré des signes d'amélioration depuis mai, le chiffre cumulé pour les 10 premiers mois de l’année est resté inférieur à celui de la même période en 2022. Cependant, cet indicateur montre des signaux positifs, reflétant la forte compétitivité de nombreux biens et services d'exportation avantageux du Vietnam.Ramla Khalidi, représentante résidente du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) au Vietnam, a estimé qu'en se concentrant sur la promotion des exportations , le Vietnam avait raison de poursuivre une politique d'autonomie par l'intégration pour accroître sa part de marché des biens et services expédiés à l'étranger, y compris ceux qui bénéficient d'avantages sur les marchés mondiaux à forte demande.Cependant, à long terme, le Vietnam pourrait perdre sa compétitivité dans certains secteurs d'exportation sensibles aux prix, en particulier dans l'industrie manufacturière à forte intensité de main-d'œuvre ou dans l'agriculture. Cela montre l’importance d’une expansion rapide des marchés et d’en détenir de nouveaux, car la demande devrait augmenter.Pour promouvoir le développement durable des exportations et améliorer la compétitivité des exportations du Vietnam, Tran Thanh Hai, directeur adjoint de l'Agence du commerce extérieur du ministère de l'Industrie et du Commerce, a souligné la nécessité d’avancer des mesures visant à soutenir la production, créer un approvisionnement durable, et se développer sur de nouveaux marchés d’exportation. En outre, le gouvernement doit continuer à affiner son cadre institutionnel et renforcer la gestion publique des activités d'import-export afin de faciliter le commerce équitable et de lutter contre la fraude.D'un point de vue commercial, Le Tien Truong, président du Groupe national du textile-habillement du Vietnam (Vinatex), a déclaré que pour améliorer la compétitivité des exportations du Vietnam, il est essentiel de se concentrer sur l'investissement dans l'automatisation pour augmenter la productivité et l'efficacité, réduire les coûts de main-d'œuvre et améliorer la qualité et l’exactitude des produits.Les entreprises ont également proposé au gouvernement et aux ministères concernés de continuer de collaborer avec elles pour explorer de nouveaux partenariats, marchés et clients grâce à la mise en œuvre de programmes de promotion commerciale et à la signature d'accords de libre-échange et de protocoles de coopération. En outre, ils ont recommandé la formulation de politiques visant à encourager la transition vers une production verte et durable. -VNA