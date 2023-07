Le ministre de la Sécurité publique Tô Lâm (droite) reçoit le conseiller spécial de l'Union parlementaire Vietnam - Japon Takebe Tsutomu. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le membre du Politburo et ministre de la Sécurité publique, le général Tô Lâm, a reçu mercredi 26 juillet à Hanoi le gouverneur de la Banque japonaise pour la coopération internationale (JBIC), Maeda Tadashi.

Le ministre Tô Lâm a apprécié la visite de travail de Maeda Tadashi au Vietnam à l’occasion du 50e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Japon, exprimant sa conviction que cette visite contribuera à renforcer la coopération Vietnam-Japon et à améliorer le bien-être social pour les habitants des deux pays, en particulier en matière de création d’un environnement vert pour une vie verte.



Il a suggéré à JBIC de donner la priorité aux capitaux d’aide publique au développement (APD) non remboursables pour le Vietnam, en se concentrant sur des projets visant à assurer la sécurité énergétique, le développement économique et la protection de l’environnement, notamment en fournissant des équipements et des technologies modernes pour aider les forces du ministère vietnamien de la Sécurité publique à améliorer leur surveillance de la qualité, leur capacité d’inspection et d’évaluation et à assurer la sécurité dans les domaines de la protection de l’environnement et de l’énergie verte.