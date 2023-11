Lors du séminiare. Photo : Baoquocte.vn

Les exportations agricoles du Vietnam vers l’Afrique ont dépassé 950 millions de dollars l’année dernière. Photo d'illustration : VNA

Hanoï, 2 novembre (VNA) - L'Afrique reste une destination phare dans le commerce entre le Vietnam et le monde, a affirmé le vice-ministre des Affaires étrangères Ha Kim Ngoc lors d'un séminaire organisé par le ministère des Affaires étrangères le 1er novembre.Le responsable a précisé qu'au cours des neuf premiers mois de cette année, les échanges commerciaux entre les deux parties ont augmenté de 4,7% pour atteindre 4,35 milliards de dollars, tandis que ceux entre le Vietnam et le monde ont chuté de près de 11% sur un an.Le Vietnam dispose de nombreuses conditions favorables pour promouvoir l'exportation de produits agricoles vers l'Afrique, a-t-il déclaré, soulignant que les hauts dirigeants du Parti et de l'État vietnamiens sont également intéressés à renforcer la coopération économique avec la région.Avec une population d'environ un milliard d'habitants, l'Afrique subsaharienne constituerait un marché prometteur pour les exportations agricoles vietnamiennes, a-t-il indiqué, suggérant aux dirigeants et aux entreprises vietnamiennes de prendre des mesures appropriées pour promouvoir efficacement leurs produits sur le marché, en plus d'améliorer leur compétitivité en termes de prix et de qualité.Les participants ont souligné les obstacles à la promotion des produits agricoles vietnamiens en Afrique subsaharienne, notamment le manque d'informations sur le marché, les partenaires et les réglementations juridiques, les coûts de transport élevés, les procédures douanières complexes et les obstacles techniques.Ils ont suggéré d'envoyer des délégations de promotion commerciale dans la région et ont discuté de la création de salles d'exposition de produits agricoles dans les bureaux de représentation vietnamiens.Les exportations agricoles du Vietnam vers l’Afrique ont dépassé 950 millions de dollars l’année dernière, représentant 26,5% des recettes totales d’exportation du pays vers la région, tirées par le riz et le café.Suite au séminaire, le ministère prévoit d'en organiser un autre sur la promotion des produits agricoles vietnamiens au Moyen-Orient et en Afrique du Nord plus tard ce mois-ci. - VNA